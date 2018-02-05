Aleyna Tilki'den rekor anlaşma

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Aleyna Tilki, bir içecek firmasının reklamlarında oynamak için 2 milyon liraya anlaştı. Aleyna, aldığı ücretle Hülya Avşar ve Murat Boz gibi birçok ünlüyü geride bıraktı.

Vatan - Genç popçu Aleyna Tilki, şöhreti kısa sürede paraya çevirmeyi başardı. Adını ilk olarak 2015 yılında duyuran Tilki, dillere pelesenk olan 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla gönüllerde taht kurdu. 'O Sen Olsan Bari' parçasıyla da geçtiğimiz yıla damga vuran Aleyna, 17 yaşında olmasına rağmen kendinden büyük pek çok rakibini geride bıraktı.

ANLAŞMA İMZALANDI

2017 yılında Mayıs ile Ekim ayları arasında tam 40 konser veren Tilki'nin cebine 5 ayda 1 milyon TL girdi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Aleyna'nın bu başarısı markaların iştahını kabarttı. Son 2 yıldır reklam teklifleri yağan ünlü popçu, sonunda bir tanesine 'evet' dedi. Bir içecek markasının reklam teklifini kabul eden Aleyna Tilki'nin 2 milyon TL'lik anlaşmaya imza attığı öğrenildi.



BÜYÜKLERİNİ GEÇTİ

Aleyna, aldığı bu rekor ücretle de aynı kulvarda mücadele ettiği abla ve ağabeylerini geride bıraktı. Öyle ki geçtiğimiz ay bir mobilya markasının reklamlarında oynayan Hadise 800 bin TL alırken; yatak markasının reklamı için kamera karşısına geçen Hülya Avşar ise 1 milyon TL'yi cebine koymuştu. Demet Akalın yer aldığı son reklam filminden 650 bin TL kazanırken bir konut projesinin reklam filminde oynayan Murat Boz da 1 milyon 300 bin TL almıştı….