  • BIST 113.455
  • Altın 164,670
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
14.02.2018 23:00

Aldatıldığını öğrenen kadın nişanlısının testislerini kesti!

»
Aldatıldığını öğrenen kadın nişanlısının testislerini kesti!
İngiltere'de yaşanan olayda yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, nişanlısı tutuklandı.

İngiltere'de yaşayan Çinli kadın, kendisini aldattığını öğrendiği nişanlısının testislerini parmağındaki elmas yüzük ile parçaladı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken nişanlısı hapis cezası aldı.

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Çinli Rachel Biscoe, nişanlısının kendisini aldattığını öğrenince adamın testislerini kesti. 50 yaşındaki Trevor Camp isimli adam sevgilisinden şikâyetçi oldu.

Nişanlısının dizlerinde yatan Rachel, adamın telefonunda başka bir kadına ait çıplak fotoğraflar buldu. Sinirle çıplak yatan adamın testislerini kavrayan kadın, parmağındaki elmas yüzükle nişanlısının testislerini parçaladı. Kanlar içinde kalan adam büyük acı çekerken, ağır bir biçimde kan kaybettiği açıklandı.

4 ay hapis cezası aldı

Polisi arayıp "Bıçağı ile beni kesti" diye şikâyette bulunan adam hastaneye kaldırıldı. Eve gelen polisler iddia edilen bıçağa rastlamadı. İkilinin 6 yıldır birlikte oldukları öğrenilirken kadın 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trevor, "Her ne kadar geçici bir ilişki olmasa da sonunun böyle biteceğini düşünmemiştim" dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgiliye yenilebilir çiçek14 Şubat 2018 Çarşamba 12:42
  • Sosyal medyayı sallayan 14 Şubat paylaşımı14 Şubat 2018 Çarşamba 10:24
  • Dikkat! Yer kalmayabilir14 Şubat 2018 Çarşamba 08:40
  • Sosyal medya çocuklarda depresyona yol açıyor13 Şubat 2018 Salı 16:05
  • Kadın gardiyan mahkûmu cinsel ilişki kölesi yaptı13 Şubat 2018 Salı 15:55
  • “Oğlum bak git” videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu13 Şubat 2018 Salı 08:49
  • Erkeksiz ürüyor; dünyayı istila etmesinden korkuluyor12 Şubat 2018 Pazartesi 22:59
  • Eve kapatılıp aç bırakıldı; bütün ülke ayağa kalktı!12 Şubat 2018 Pazartesi 22:35
  • Merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı12 Şubat 2018 Pazartesi 21:49
  • Zengin erkekleri tavlamanın yolunu anlattı12 Şubat 2018 Pazartesi 21:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti