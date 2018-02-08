Albayrak: Hepsinin kafasına demir yumruğumuz inecek

Hatay'da BOTAŞ Dörtyol terminali açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Terörün kökü kazılana kadar hepsinin kafasına, demir yumruğumuz tepelerine inecek" dedi.

Albayrak, "Türkiye'ye tehdit oluşturan son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Terörün kökü kazılana kadar nerede olursa olsun sınırımızın kenarında, dibinde oluşturulmaya çalışılan bu koridorlarının hepsinin kafasına, demir yumruğumuz tepelerine inecek" dedi.

Hatay'da BOTAŞ Dörtyol terminali açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'yerli, milli ve güçlü Türkiye' dedikçe birilerinin rahatsız olduğunu savunup özellikle son 5 yılda yaşanan tüm süreçlerin, Türkiye'nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti:

‘TÜM SALDIRILARI ALLAH'IN İZNİYLE BERTARAF ETTİK, BUNDAN SONRAKİ SALDIRILARI DA ALLAH'IN İZNİYLE BERTARAF EDECEĞİZ'

"Son 5 yılda Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, saldırıları atlattıkça daha büyük sınamalarla karşı karşıya geliyor. İşte dün bu milleti FETÖ'nün hain darbe girişimiyle durduramayanlar, bugün sınırlarının dibine kurmaya kalktıkları terör koridorlarıyla sınırlamaya, sözde korkutmaya çalışıyorlar. Tüm saldırıları Allah'ın izniyle bertaraf ettik, ediyoruz ve bu saldırıları, bundan sonraki saldırıları da Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz. Bugün bu girişimleri, bu tuzakları kuranları, bu tuzaklarını Allah'ın izniyle başlarına geçireceğiz. Israrla hep vurguladık, bugün bir kere daha altını ben çizmek istiyorum; Türkiye'ye tehdit oluşturan son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Terörün kökü kazılana kadar, nerede olursa olsun sınırımızın kenarında, dibinde oluşturulmaya çalışılan bu koridorlarının hepsinin kafasına, demir yumruğumuz tepelerine inecek."



‘TÜRKİYE'NİN BEKASIYSA SORUN, ARTIK KİMSE KUSURA BAKMASIN BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Albayrak, ülkenin istiklal ve istikbaline yönelen tehdit karşısında Türkiye'nin kimseden artık izin almak zorunda olmadığını belirtip "Türkiye'nin bekasıysa sorun, artık kimse kusura bakmasın bıçak kemiğe dayandı" derken, şunları ekledi:

‘TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN KENDİ İÇ SİYASETİNE MEZE EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

"Bugün Batı terörle mücadelede hepimizin malumu sınıfta kalmıştır. Alenen teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendiren ve Mecliste terörist paçavralarıyla şov yapmalarına müsaade edenler, Türkiye'ye artık kusura bakmasınlar akıl vermeye kalkmasın. Türkiye hiçbir ülkenin kendi iç siyasetine meze edilecek bir ülke değildir. Türkiye 65 yılı aşkın süredir NATO üyesi ve NATO'nun sınır ülkesidir. "



‘BEN GEÇEN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE BİR MESAJ ATTIM'

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütlerine her türlü destek verilirken Türkiye'yle bırakın dayanışmayı empati bile gösterilmediğine işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Ben geçen bilinçli bir şekilde bir mesaj attım. Amerika'nın sınırından, güney sınırından kilisede ibadet eden Hristiyan vatandaşlarına bir füze atılsa ve bu füze vesilesiyle o kilisede ibadet eden insanlar ölse ve o füzeler Amerika'nın müttefiki diye geçinen ülkeler tarafından bunu atanlara verilse, 330 milyon Amerikan vatandaşı ne hissederdi? Basit bir empati, çok basit söylüyorum. Bir düşünün bakalım, kimse kusura bakmasın, ibadet ederken, camide ibadet halinde, en kutsal mekanda, ibadet esnasında bizim vatandaşlarımız öldürülürken, Fatma kızımız evinde, 17 yaşında, uyurken gelen füzelerle sivil vatandaşlarımız öldürülüyorsa, şehit ediliyorsa kimse kusura bakmasın.

ALBAYRAK: HANGİ İLE GİDERSEK GİDELİM CUMHURBAŞKANIMIZA HERKES DİYOR Kİ, ‘CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ AFRİN'E GÖTÜR'

Onun için gittiğimiz her mekanda, 81 milyon, hangi ile gidersek gidelim Cumhurbaşkanımıza herkes diyor ki 'Cumhurbaşkanımız bizi Afrin'e götür.' Kimse kusura bakmasın, elimiz kolumuz bağlı oturmayı mı seçerdiniz, yoksa 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek teröristleri sınırlarınızdan defetmeyi mi, sınırların ötesinde durdurmayı mı? Türkiye'nin içinde bulunduğu seçenek çok açık ve net, budur. Türkiye'nin yaptığı, attığı adımlar tam olarak da budur."



‘SAFINIZI BİLELİM, BUGÜN YPG'Yİ KİMLER TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORSA İŞTE O SİYASİ YAPILAR DA BUNLARLA AYNI SAFTADIR, BU TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYNI SAFTADIR'

Son günlerde bazı siyasilerin açıklamalar yaptığını anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'PYD'nin terör örgütü olduğuna dair elimizde istihbarat yok, bilgi yok' falan. Ben de diyorum ki istihbarat arıyorsanız işte bugün Reyhanlı'ya gelin, Hatay'a gelin, istihbarat arıyorsanız buraya atılan füzeleri, şehitlerimizin evlerini ziyaret edin. Bundan daha fazla, daha büyük istihbarat mı olur? Buradaki vatandaşlarımızın neler çektiğini bir gelin görün öyle değil mi? 17 yaşında uykusunda teröristlerin attığı roketle şehit olan Fatma'yı ya da görevinin başında şehit olan Şahin kardeşimizin acısını paylaşıyor musunuz, empati yapıyor musunuz? Bu lafları edene kadar, bir gelin yani. PYD, YPG terör örgütü değilmiş. Nereden belliymiş. Siz terör örgütleriyle iş tutarsanız tabii ki belli olmaz. Safınızı bilelim yani. Bakın çok açık söylüyorum bugün YPG'yi kimler terör örgütü olarak görmüyorsa işte o siyasi yapılar da bunlarla aynı saftadır, bu terör örgütleriyle aynı saftadır."



‘BÜYÜK DOĞUMLAR SANCILI OLUR, BİRAZ SANCI ÇEKECEĞİZ, BİRAZ CANIMIZ ACIYACAK, BİRAZ GÖZYAŞI DÖKECEĞİZ AMA SONU FERAHA ERECEK'

Öte yandan Albayrak daha sonra, AK Parti Hatay İl Başkanlığında partililerle buluştu. Albayrak, burada yaptığı konuşmada, ‘yüzyılın kaderi ve tarihinin bugünlerde yazıldığını' ve ‘yaşanılan süreçte sancıların çekileceğini' söylerken, bugün içinden geçilen tüm süreçlerin ‘büyük doğumun habercisi' olduğunu belirtti.

"Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisidir. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak, biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha erecek, kurtuluşa erecek, Allah'ın izniyle bundan hiçbir şüpheniz olmasın.

ALBAYRAK: DİYORLAR Kİ 'AFRİN ŞU KADARCIK BİR YER CANIM, DÜMDÜZ EDİN GEÇİN' AMA BİR DAKİKA BİZ ZALİM DEĞİLİZ

Bakan Albayrak, yaşanılan süreçte herkesin yekvücut, dimdik ayakta durması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'Kazanmak için her yol mübah'. Bizim için değil. 'Afrin şu kadarcık bir yer canım, dümdüz edin geçin.' Ama bir dakika biz zalim değiliz.



‘ECDADIMIZ HİÇBİR ZAMAN ZALİM OLMADI'

Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumu başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendi. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet, bütün dünya yükleniyor, diyorlar ki ‘Bunlar nasıl bir millet yahu, vuruyoruz vuruyoruz bir daha kalkıyor.' 2011'de 2012'de bir daha kalkıyor.

‘SURİYE'DEKİ TUZAKLARI ALLAH'IN İZNİYLE, CUMHURBAŞKANIMIZIN, BAŞKOMUTANIMIZIN LİDERLİĞİNDE O TUZAĞI YAPANLARIN BAŞINA GEÇİRECEĞİZ'

Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz."