Aladağ Davası'nda 4 sanığa tahliye!

Adana’nın Aladağ İlçesi'nde Süleymancılar tarikatına ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan yurt yangını faciasından sorumlu olan ve yargılanan 6 kişiden 4’ü tahliye edildi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan yurt yangını faciasından sorumlu olanların yargılandığı davada 4 sanık tahliye edildi.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimata istinaden düzenlenen 22/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna dayandırırken, mahkeme kararına göre; söz konusu bilirkişi raporunda anılan sanıkların 2. dereceden tali kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkemenin tahliye kararında ayrıca, “tutukluluktan beklenen gayenin bu sanıklar açısından gerçekleşmesi” de gerekçe olarak gösterildi

Mahkemenin verdiği bu ara kararla kaçak yurdu işleten dernek yöneticileri olan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz serbest bırakılırken, yurt yöneticisi Cumaali Genç ve yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur’un ise tutukluluk halleri devam ediyor.

‘11 ÇOCUĞUMUZUN KARŞILIĞI 15 AY MIDIR?’

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilip tarafların rapora itirazlarını dinlemeden ve 26 Şubat’ta yapılacak açık duruşmayı beklemeden verdiği bu karara tepki gösteren Sosyal Haklar Derneği (SHD) bir açıklama yaparak, “11 çocuğumuzun karşılığı 15 ay mıdır!?” diye sordu.

SHD’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aladağ yurt yangının gerçekleştiği ilk günden itibaren söylediğimiz üzere, Süleymancılara ait yurdun yöneticileri, müdürü, denetim görevlerini yerine getirmeyen ve çocukların söz konusu yurtta kalmalarını fiilen zorunlu hale getiren kamu görevlileri başta olmak üzere; bütün sorumlular yargılanıp hak ettikleri ceza ile cezalandırılıncaya, Aladağ’a adalet gelinceye kadar, aileler ile birlikte yürüttüğümüz adalet mücadelesine devam edeceğiz

Bu kapsamda avukat arkadaşlarımızın gerekli tüm itirazları gerçekleştireceklerini tüm dostlarımızın bilmesini isteriz.

Ancak Aladağ’da adaletin hukuki bir başlık olmaktan çok kamusal laik eğitimi kendi davası gören yurttaşların adalet için bir adım daha ileri atması ile mümkün kılınabileceğini biliyoruz.

Adalet İstiyoruz! Adalet İçin Sosyal Adalet” (ilerihaber)