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29.12.2017 04:35

Alaçatı Marina'da yangın: En az 6 yat yandı

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Alaçatı Marina'da yangın: En az 6 yat yandı
İzmir Alaçatı'daki marinada nedeni henüz belirlenemeyen iki patlama meydana geldi. Bir teknede çıkan yangın itfaiyenin müdahalelerine rağmen diğer yatlara da sıçradı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Marina'da akşam saatlerinde meydana gelen ve henüz nedeni belli olmayan iki patlamadan sonra, saat 11.30 sıralarında da, Alaçatı Marina'da yat yangını çıktı.

Alaçatı Marina'da bağlı olan bir teknede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen diğer yatlara da sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, yangından etkilenen yat sayısının 6 olduğu öğrenildi.
Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

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