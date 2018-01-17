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17.01.2018 12:50

'Aktroller'in Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili yalanları böyle ortaya çıktı

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'Aktroller'in Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili yalanları böyle ortaya çıktı
Hedef haline getirilen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik linç kampanyasına dair ilişkin çarpıcı bir detay da Taylan Kulaçoğlu’nun paylaşımı ile ortaya çıktı.

Aktroller tarafından hedef gösterilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun attığı iddia edilen “PKK terör örgütü değildir.kutsal bir amaç uğruna biraraya gelen insanların oluşturduğu bir halk hareketidir!2015’in hırsızların yargılandığı bir yıl olması dileğiyle…” tweetinin asılsız olduğuna dair kanıt niteliğinden detay çıktı.

Kaftancıoğlu tarafından atıldığı iddia edilen Tweet’in karakter sayısı, 2014 yılında Twitter’daki karakter sayısından oldukça daha uzun.

2014’te atıldığı iddia edilen Tweet 168 karakterli olmasına karşın Twitter’da kullanılan karakter sayısı 144’tü. Twitter, 2017 yılının sonlarında 140 olan karakter sayısını 280’e çıkardı.

Sosyal medyada başlatılan ve Kaftancıoğlu’nun “Paylaşılan tweetlerin bir çoğu sahte ve üretilmiş tweetler” açıklamasına rağmen, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İŞTE TAYLAN KULAÇOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Dünden bu yana Aktroller Canan Kaftancıoğlu’na buna benzer fotoşoplarla saldırıyor. Tweet karakter sayısı 168. 2014 yılında 144 karakter fazlası tweet atılmıyordu. 2017’de geldi bu özellik.. Canan Kaftancıoğlu örneğinde de görüldüğü gibi, namert hayasız bir düşmanla karşı karşıyayız..

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