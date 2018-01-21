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21.01.2018 15:35

Akşener'e küfürler savuran trole devlet övünç madalyası!

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Akşener'e küfürler savuran trole devlet övünç madalyası!
"Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları"nı alan Yusuf Atak isimli kişinin, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kadınlara yönelik çirkin ve saldırgan sözler söylediği ortaya çıktı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, gazilere ve şehit ailelerine verilmek üzere Ankara Valiliği'ne gönderilen "Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları" belirlenen isimlere verildi. 

Ancak, "Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları"nı alan bir isim olay oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Kendi seks fantazilerini anlatsın, millet yüzüne tükürür o zaman" diye yazan Yusuf Atak'ın, "Kadından lider olursa vay o milletin haline hadisi de var, bu bayan ümmet karşıtı operasyonun bir parçası Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan varken bunlara prim vermeyelim" gibi ifadeler de kullandığı görüldü.

 İşte Atak'ın o saldırgan paylaşımları: 

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Yusuf Atak'ın, aynı zamanda aldığı, "Devlet Övünç Madalyası"nı da, "Devletim Övünç Madalyamı verdi" şeklinde paylaştığı da görüldü.

 İşte o paylaşım:

 

[Haber görseli]

 [Haber görseli]

 

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