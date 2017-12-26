Akşener'den Sudan'dan ada isteyen Erdoğan'a sert tepki

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı binası Genel Başkan Meral Akşener ve parti kurmaylarının katılımlarıyla açıldı. Akşener, buradaki konuşmasında Erdoğan'ın Sudan'dan restore için istediği adaya sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binası açılışı için Aksaray'a geldi. Ankara'dan karayoluyla Aksaray'a hareket eden Akşener'e, kurmayları ve birçok vatandaş eşlik etti. Konvoyda uzun kuyruklar oluşurken, Akşener şehrin girişinde karşılandı.

Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde alana giren Akşener'e, binlerce vatandaş ve partili sevgi gösterisinde bulundu.

Program İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş yaptı. Türemiş'in, konuşması sırasında ses siteminde yaşanan bir sorundan ötürü programda kısa süreli bir asksaklık yaşandı. Sorunun giderilmesinin ardından program devam etti.

Türkülerin babası olarak bilinen Neşet Artaş’ın sözleriyle seslenen Türemiş “Kadınlar insandır biz insanoğlu, anaların, kadınlarımızın dualarıyla iktidara yürüyeceğiz” dedi.

Türemiş'in konuşmasının ardından Genel Başkan Akşener, kürsüye davet edildi.

Akşener, konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'daki ziyaretine de değindi. Erdoğan'ın, Sudan'dan restore için istediği Sevakin Adası'nı hatırlatan Akşener "Elalemin adasına restoresyon diyorsun. Muhterem 18 ada işgal altında buna ne diyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Çalınan şarkıyı bir Güneydoğu gazimiz, gözünü kaybetmiş gazimiz ve kurucular kurulu üyemiz besteledi. Kızıyla birlikte seslendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. 14 ili gezmiş olacağız. Bazı illerimizde il binamızı açtık, bazı illerde esnafları, gençleri anne-babaları dinledik. Çözümler üretmek üzere yola çıktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"DÜŞMANLIĞIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Sizlerin önüne ne kadar engel çıkarıldığını biliyoruz ama İYİ Parti bir cesurlar hareketidir. Elif gibi dimdik durarak İYİ Partiye, destek güç verdiniz. Her birinize ayrı ayrı gönülden teşekkürlerimi sınıyorum. Gelirken Şereflikoçhisar’da arabalarımızı durdu bir grup. Bende indim konuştuk benim yaşlarımda biri dedi ki “biz bu nefret dilinden bıktık” Biz Türkiye’nin kaybolan huzurunu yeni baştan kuracak, düşmanlığın önüne geçeceğiz. Yeniden biz olacağız, birlikte beraber olacağız.

"HANİ TÜRKİYE KENDİNE YETERDİ?"

Uzunca bir süredir Türkiye bir korku imparatorluğu şeklinde gidiyor. Eskiden böyle değildi bir kapı çalınıp karnım aç deyince doyurulurdu. Biz bu kardeşlik duygusunu yeniden ortaya çıkaracağız. Şimdi derimiz ekonomi. Derdimiz 11.1 büyüdü sağ olsunlar. Ama kimsenin cebine beş kuruş girmiş değil, işsizlik azalmış değil. Bütün Türkiye’de olduğu gibi burada da gençlerimizin işsizliği ilk sorunlardan. Üretmeyen yanlış bir tercih olarak inşaatla büyüyen bir ekonomi bu ülkeyi kalkındırmaz. Bizim önceliğimiz sanayileşme ve üretim olacak. Tarımda, saman ithal ediyoruz. Buradan sizin huzurunuzda soruyorum, hani Türkiye kendine yeterdi? Hangi AKP’linin dış ülkelerde tarım arazisi var ve siz buralarda üretilen ürünler üzerinden mi alım yapıyorsunuz?

ABD çiftçisinin 2 katı mazot ödeyen adam onlarla nasıl rekabet edecek. Biz bu dengeyi sağlayacağız. Ülke tekrar kendine yeten bir hale gelecek.

"SUDAN'DAN HAYVAN İSTENİYOR"

Sudan’dan da hayvan ithalatı için anlaşma yapılmış. Peki, bizim hayvancılığımız ne oldu? Neden gerekli teşvikleri yapmak yerine ithale yöneliyorsunuz. Çiftçiyi ithale mecbur bırakıyorsunuz. İYİ Parti’nin ilk hedefi bu sorunları çözmek olacaktır.

Kaynak kaynak diyorlar. Sadece çaldıklarını alıp size dağıtsak yine yeter.

Ne oldu canım kardeşimler Esad, Putin, Trump… Dış politika ‘Eyyt’lerle yürümez. İnşallah bana da ‘canım kardeşim’ demez. Dediği attaya gidiyor çünkü.

"SUDAN'DAN ADA İSTEYECEĞİNE İŞGAL ALTINDAKİ 18 ADAYA NE DİYORSUN"

Sudan’da bir ada varmış Erdoğan diyor ki onu bize verin restore edelim. Elalemin adasına restoresyon diyorsun. Muhterem 18 ada işgal altında buna ne diyorsun? Bizim adalarımıza ses yok. Adamlar kuzu çeviriyor. Biri çıkıyor ‘Sıkıysa gelin alın’ diyor. Ben de şimdi ona diyorum az kaldı az kaldı, sıkıysa sen verme!

İYİ Parti kutuplardan uzak, inançlara, giyim tarzına saygılı bir siyasi partidir. Şimdi bana dediler ki son KHK hakkında ne düşünüyorsunuz. Açık ara Meclis’te gücü var iktidarın. Bu maddeleri neden Meclis’ten geçirmiyorlar? AYM olağanüstü durumda ben bir şey yapamam diye bir karar verdi. Ama bu maddeler anayasal hale gelince iptal edilebilir. Bunların Meclis’ten kaçırılması demek bunların anayasaya karşı olması demek. Yani suç işlenmektedir.

Birde bir karar var. Bir olağanüstü hal ve terör durumunda sivili koruyan suç işlemesine izin veren madde. Bu madde İYİ Parti için yok hükmündedir. Kardeşim bu FETÖ başımıza kim sardı?

"BU MUHTEREMLERİ UYARDIK"

2010 referandumda HSYK FETÖ tarafından ele geçirildi. Bu muhteremlere de gittik bunları uyardık. Bizim sözlerimiz dinlenmedi o zaman. Sonra bunların yakın ilişkileri 15 Temmuz’a kadar sürdü. Hani o kalkışmada bir üst akıl var deniyor da kim olduğu söylenmiyor ya. O üst akıl o zaman bir iç savaş denemesi yaptı ve geri çekildi. Şimdi siz insanların silahlanması ve sokağa çıkmasının önünü açarsanız, bu madde herhangi bir problemde insanların birbirini katletmesine yol açacaktır. Siz bu aziz milleti korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyoruz kardeşim.

"KUL HAKKI YİYORSUNUZ"

Tutturdunuz her düşmanınıza FETÖ yaftası atıyorsunuz. Ciddiyetsizlik yapıyorsunuz. Varsa bir şey arkasında duracaksınız. Taşeron işçilerin kadroya alınması doğrudur. Ama zaten bütün partiler bunu istiyor getirsenize Meclis’e. Şimdi de bu işçi alımına mülakat getirdiler. AKP’den kağıt getirmeyen adamın alınması mümkün mü? Hayır. Kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı.

"BUYUR KARDEŞ BUYUR"

Türkiye’yi sattınız sattınız en son gözünüz vakıf mallarına mı takıldı. Yandaş kayıracağım diye 350 milyon euroluk köprüyü 1 milyon euroya verir, o paradan da cebinize pay ayırışınız. Dolar bazlı ödeme yapar garanti ücret verir bu aziz milletten bunu vergiyle zamla çıkarıyosunuz. Haram zıkkım olsun. Biz Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyetin korkmaz vatandaşlarıyız. Onun için bu KHK bizim için yok hükmündedir, her yerde bu mücadeleye devam edeceğiz. Size yapılacak yanlışı, kötülüğü önce biz karşılayacağız. Hani diyorlar ya ‘Bittin sen’ biz o zaman diyeceğiz ki ‘Buyur kardeş buyur’ Bu soğukta beni dinlediniz, buraya kadar geldiniz hepinizden Allah razı olsun."