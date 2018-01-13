Akşener'den Erdoğan'a: Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan

Akşener, Erdoğan'ın '2019'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak' açıklamasına, "Çözüm süreci dedin, TSK'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2019'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak' açıklamasına tepki göstererek, "Çözüm süreci dedin, TSK'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ın ardından Afyonkarahisar'da da partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Akşener'i, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş'ün yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Meral Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Açılış öncesi vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2019'da bizim tarafımız yerli ve milli, diğer taraf gayrı milli olacak' açıklamalarına tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. İyi, güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başında bulunan Sayın Erdoğan'ın yerli ve milliliği; ağabeyimiz BOP eş başkanı. BOP ne? BOP, bu bölgedeki 36 ülkenin sınırlarının değişeceği bir proje. Sayın Erdoğan'da İsrail tarafından verilen cesaret madalyası var. O madalya kime veriliyor biliyor musunuz? İsrail'e hizmet eden kişilere veriliyor. Yerli ve milli mutabakatın başında bu ağabey var. Hepimizin de yerli ve milli olup olmadığını da kontrol ediyor. Elinde tartı, tartıyor. Biliyorsunuz bu ağabey başta Türk milliyetçiliği olmak üzere tüm milliyetçilikleri ayağının altına almıştı. Yerli ve milli ağabey bunu yaptı. Bu muhterem BOP eş başkanı oldu, madalya aldı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldı. Kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da 'Kafatasçısınız, kandan besleniyorsunuz, Fatiha bilmezsiniz' dedi. Bu muhterem yerli milli, burayı şereflendirenler gayrı milli. Hadi oradan be. Çözüm süreci dedin, TSK'yı lağvettin, kumpaslarla hapse attın. Sen yerlisin, millisin biz gayrı milliyiz öyle mi? Hadi oradan."



'MİLLETİN AVUKATI OLMAK İÇİN YOLA DÜŞTÜK'

İYİ Parti'nin milletin isteğiyle kurulduğunu belirten Meral Akşener, milletin avukatı olmak için yola düştüklerini söyledi. Yer bulmakta, bina bulmakta problem yaşadıklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu meydanları doldururken korkutuluyor. 'Eğer buraya gelirsen fişlenirsin' diyorlar. Ve sonuç itibarıyla kaldığımız otelleri bakanlar arayıp, 'Meral Akşener o otelde kalıyorsa çıkarın yoksa iş yapamazsınız' diyor. Benim anlamadığım şu: Dünün mağdurunun yanındaydık, dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasından üzüntülüyüm. Dün nasıl devrin güçlüleri bu kardeşimize 'Muhtar olamazsın' demelerine rağmen Cumhurbaşkanı olduysa, bununla da yetinmeyip hepimizin başında tek adam olmak istiyorsa bu aziz millet 'hayır' diyor duy be kardeşim."



ET İTHALATI ELEŞTİRİSİ

Uşak'tan Afyonkarahisar'a geldiğini aktaran İYİ Parti Lideri Meral Akşener, iki kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretine de değinen Akşener, sözlerini şöyle dedi:



"El Beşir'e bir kıyak yaptı, 4 dolara et alıyor. Peki Afyon'da neden hayvan geliştiriciliğini daha iyi hale getirmiyorsun? Fransa'ya gitti, Macron'a teşekkür etti. Oradan da et ithal etti. Bir ara sen Fransa'ya gittin, o zaman belediye başkanıydın. 'Ben Fransız eti yemem, peynir ekmek yerim' dedin. Fransız eti yemedin. E şimdi bu millete neden yediriyorsun? Dostu Macron'dan 5 bin 700 ton et aldı. Macron, 'Sevgili Erdoğan, Fransız çiftçileri adına teşekkür ederim' dedi. ABD'den, Fransa'dan, Rusya'dan her yerden bir şeyler aldı. Bunları kendi cebinden mi alıyorsun? Afyonluların cebinden alıyorsun."



Akşener konuşmasının ardından partisinin Afyonkarahisar il binasının açılışını gerçekleştirdi. Partililerle bir süre il binasında sohbet eden Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti.

"BU MİLLET 'HAYIR' DİYOR, İNATLAŞMA"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve merkez ilçe başkanlığının açılışı için geldiği Uşak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Bu millet o muhteremi Başbakan yaptı, sonra Cumhurbaşkanı seçti. Fakat şimdi de tek adamlıkla bu ülkeyi yönetmek istiyor. Bu millet 'hayır' diyor kardeşim, inatlaşma" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve merkez ilçe başkanlığının açılışı için Uşak'a geldi. Valilik karşısındaki Etibank Sokak girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılanan Akşener, parti binası önünde kurulan platformdan, yağmur altında partilileri seslendi. Şemsiyesiz konuşmaya başlayan Akşener, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk'ün verdiği şalı başına taktı. Islanmaya başlayan Akşener, bir hastalık geçirdiğini ve başka bir montunun yanında olmadığını belirtip, şemsiye tutarak konuşmasına devam etti.



'İYİ PARTİ CESURLAR HAREKETİDİR'

Konuşmasında İYİ Parti'nin cesur insanlar tarafından kurulduğunu belirten Akşener, "Biz İYİ Parti'yi canımız sıkıldı diye kurmadık. Yaptığımız işlerde bize hukuksuzluklar yaptılar. Aday olduk, demokrasi işlemedi. Zaman geçirelim, eğlenelim diye siyasi parti kurmadık. İYİ Parti tamamen milletin talebi ve desteğiyle bir araya gelen cesur insanların iradesiyle kurulmuş bir partidir. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Buraya hangi şartlar altında geldiğinizi biliyorum. Bu benim için çok kıymetledir. 2001 yılını hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini kurmuş, kendisine 'Muhtar bile olamaz' deniliyordu. Benim gibi sallanan platformlarda konuşmadı. Bugünün parasıyla milyon liralık platformlarda çıktı, konuştu. Çok lüks, şık salonlarda konuştu. O salonları ona verdirmeyen irade olmadı. Ne devrin iktidarı ne de dönemin güçlüleri engel olmadı. Şiir okudu, hapse girdi. Burayı dolduran insanların çoğu şiirden bir siyasetçi hapsolamaz diye yanında olur. Ben de onlardan birisiyim. Gel gör ki bu millet o muhteremi Başbakan yaptı, sonra Cumhurbaşkanı seçti. Fakat kardeşim doymadı, şimdi de tek adamlıkla bu ülkeyi yönetmek istiyor. Bu millet 'hayır' diyor kardeşim, inatlaşma" dedi.



'BİZİ YÖNETENLERİ TİTRETEREK YOLA ÇIKTIK'

Akşener, partinin zorluklar içinde kurulduğunu ifade ederek, "Batıda CHP ile AK Parti arasında, doğuda PKK ile AK Parti arasına sıkışmış seçmenin talebiyle ve pek çok zorlukla, tehditle, paramızla bina bulamadığımız şekilde İYİ Parti kuruldu, yoluna devam ediyor. Bilmiyorlar ki ne kadar baskı yaparlarsa, o kadar tam irademiz gelişiyor. Ne kadar zülüm ederlerse, inancımız pekişiyor. Onun için Türkiye'de siyasetin normalleşmesi, demokrasinin tam uygulanması için, gençlerin iş bulması için İYİ Parti büyük iradeyle, bizi yöneten muhteremleri titreterek yola çıktı. Allah'ın izniyle iktidar olacak" diye konuştu.



'ÇİFTÇİNİN MAZOTU 1.5 LİRAYA DÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine de değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Eskiden Özal ve Demirel gezerdi, duyardık. Uçaklarda iş adamları ve gazeteciler olurdu. Gider, dönerlerdi. Biz de duyardık. Derlerdi ki 'Şu kadar makine satıldı, şu kadar ürün satıldı; Türkiye'ye şu kadar döviz getirdi'. Şimdi bizimki geziyor; Tunus'a gidiyor, oradan zeytinyağı ithal edecek. Sudan'a gidiyor, oradan kilosu 4 dolardan et ithal edecek. Bu arada 18 ada gitti. Dışişleri Bakanı'nın iddiasıyla, Yunanlılar işgal etti. Kendisi söylüyor, vatan toprakları işgal altında ama Sudan'dan ada aldılar. Adayı restore edecekler. Kardeşim senin adaların gitmiş, elalemin adasında ne iş yapacaksın sen! Fransa'ya gitti, füze aldı, uçak aldı. 5 bin 700 ton et ithalatı yaptı. Macron kendisine teşekkür etti. Dedi ki 'Çok teşekkür ederim. Fransa'daki hayvan yetiştiricilerini mutlu ettin, sağ olasın.' Yahu, daha sen yeni Rusya'dan S-400 füzesi aldın. Şimdi Fransa'dan alıyorsun, uçak alıyorsun. ABD'ye, 'eyy Amerika' yaptın. Gittin, 11 milyar dolarlık oradan uçak aldın. Sanki uçağımız yok. Böyle bir Türkiye'de böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. ABD'den mısır, Kanada'dan nohut-mercimek, Çin'den soğan- sarımsak, Tunus'tan zeytinyağı ve çeşitli ülkelerden et ithalatının yapıldığı Türkiye'de, Tarım Bakanı çıkmış diyor ki 'Kendine yetecek derecede tarım ürünü üretemeyen ülkeler bağımsızlığını kaybeder'. Ha şunu bileydin. Sen ne iş yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçinin mazotunu, Amerikan çiftçisinde olduğu gibi 1.5 liraya düşürecek, girdilerde gerekeni yapacak. Ürettiğimiz ürün de dünyayla mücadele edebilir hale gelecek."



'ANA SEVGİSİNİ TÜRKİYE'DE HÂKİM KILACAĞIZ'

Seçimlerin 15 Temmuz 2018'te yapılacağı iddiasını yineleyen Akşener, "Bana göre 15 Temmuz 2018'de yapılacak olan bu seçimde bir karar vereceksiniz. Tek adamlık seçimliğine yol mu vereceksiniz? İYİ Parti olarak diyoruz ki, aldatmayacağız, aldatılmayacağız. Vaatlerimizi soruyorlar. Tam ve kamil bir demokrasiyi, korkmadan milletimizin hakkıdır diye uygulayacağız. Türkiye'nin dış politikasını tekrar itibarlı bir hale getireceğiz. Hangi gün hangimize tokat atacak diye endişe ettiğimiz baba yerine, sert, sinirli, asabi bir baba yerine, seven, saygı duyan, evlatların arasında ayrım yapmayan bir ana sevgisini Türkiye'de hakim kılacağız" diye konuştu.



'BAŞARACAĞIZ'A UYUZ OLDULAR'

Akşener, her konuşmasında söylediği 'başaracağız' söyleminin rahatsızlık yarattığını belirterek, "Her konuşmamda 'başaracağız, başaracağız' diyordum, şimdi buna da uyuz oldular. Şimdi bütün şehirlerde şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı fotoğrafında 'Baş eğdirmeyeceğiz, diz çöktürmeyeceğiz, başaramayacaksınız' yazıyor. Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor söyle bize, İYİ Partililer halleder. Türkiye iyi olacak. Gençlerimiz iyi olacak. Özellikle kadınlarımız iyi olacak. Başı açık, başı kapalı diye hiçbir kadının ayrılmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bizim sapıklarımız, onların sapıkları diye tecavüze uğramadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Çocuklara el uzatanların elini kırmazsam, Allah beni kahretsin. İyi; adalet demektir, iyi; ahlak demektir, iyi; cesaret demektir. Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

Konuşmasının ardından platformdan inerek parti binasına girmek isteyen Akşener, partililerin sevgi gösterileri ve yoğun ilgisi karşısında güçlükle ilerledi. Akşener, İYİ Parti Uşak İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışa Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Durmuş Yılmaz da katıldı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açılışın ardından kent esnafını ziyaret etti. İl merkezinden ayrılan Akşener ve beraberindekiler, ilçe başkanlığının açılışı yapmak için Banaz'a hareket etti.

'SAYIN BAHÇELİ, BİZE TAVSİYE VERECEK MEVKİDE DEĞİL'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak İl Başkanlığı'nın açılışını yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, İYİ Parti olarak yaptırdıkları anketlerde oy oranlarının yüzde 20.5 çıktığını, bazı büyükşehirlerde de iddialı olduklarını söyledi. Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener, şöyle dedi:



"Seçime süre varken, MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile işbirliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin ayıpladığım ve yadırgadığım sözleri var. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi, HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli, bize tavsiye verecek mevkide değil, akıl fikir verecek mevkide değil. Siyasette nezakete, zarafete ihtiyaç var. Bahçeli'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz. Bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var. İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti'ye bir bölümü CHP'ye kaydı çok azıda MHP'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız."



'SİLAHLI EĞİTİMLER YAPILIYOR, DEDİK; ÇEMKİRDİLER'

Daha sonra Uşak'ın Banaz ilçesine geçen ve İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın açılışına katılan Akşener, burada toplanan halka hitap etti. Akşener, bazı kentlerde silahlı eğitimler yapıldığını söylediğini belirterek, "Daha önce, 'Bazı şehirlerde silahlı eğitimler yapılıyor, kimin için ne için muhterem?' dedik. Önüne gelen çemkirdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı çemkirdi, Grup Başkan Vekili çemkirdi, hiçbiri 'hayır' diyemedi" ifadelerini kullandı.



Konuşması sırasında AKP'li Banaz Belediyesi hoparlörlerinden bir kişinin vefat ilanının anonsunu duyan Akşener, "Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz. Ben zaten devam edeceğim, bunlar korkuyorlar o yüzden" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkında söylediği sözleri hatırlatan Akşener, "Gitti Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırdı, anlayamadık, yerli mili bulmadı. Olabilir ama ilginç olan, kardeşim senin çocuğunun biri Harvard'da okudu. Öbürleri gitti, kimisi ABD'de, İngiltere'de şu okulda, bu okulda okudu da niye Suudi Arabistan'a yollamadın? Madem kat sayı problemi yaşadılar, niye Mısır'da, Suudi Arabistan'da okumadılar, Harvard'a gönderdin. Hani yerli milli okuldu da bunları yolladın" diye konuştu.



CEZAEVİNDEKİ KADINLARLA 'SÜT' İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cezaevlerinden şikâyetler aldıklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Dün Başkanlık Divanı'nda konuştuk. Pek çok yerden şikâyet geldi. Hapishanede olan kadınların çocuklarına, annelerden sütlerinin sağılıp, bir araya toplanıp, bu şekilde dağıtıldığına yönelik şikâyetler geldi. Doğruysa takibini yapacağız, engel olacağız. Dinen günah, sütle ilgili ayet var. O annenin bilgisi dışında süt kardeşi yapıyorsunuz. Süt kardeşe nikâh düşmez, yarın birbirini tanımadan sevip evlenirlerse ne olacak? Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Yaptığınız zulüm yetti artık."

Akşener, Uşak'ın Banaz ilçesindeki programının ardından Afyonkarahisar'a hareket etti.