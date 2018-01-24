  • BIST 119.648
  • Altın 163,269
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
24.01.2018 21:40

Akşener'den Erdoğan'a: "Gazi er meydanında belli olur"

»
Akşener'den Erdoğan'a: "Gazi er meydanında belli olur"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik tartışmalarla ilgili "Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadın Dernekleri Federasyonu ve 14 kadın derneğinin yöneticilerini kabul etti. Burada konuşan Akşener, "Kadın konusunda çalışma yapan insanlar olarak sizlerden tavsiyelerinizi almak ve yaptığınız çalışmalardan haberdar olmak için sizleri buraya davet ettik. Bu bir siyasi parti toplantısı değildir. Keşke diğer siyasi partilerde sizleri davet etseler ve kadınlar konusunda bazı şeyleri öğrenebilseler" dedi.

'ORDUMUZUN YANINDAYIZ'

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, devam eden 'Zeytip Dalı Harekatı'na ilişkin sorular üzerine şöyle konuştu:

"Afrin Operasyonu yapılmadan önceki süreçte hataları yanlışları uyarı niteliğinde paylaştık. Bugün itibariyle ordumuz, Mehmetçiğimiz bizim gibi kadınların doğurduğu çocuklar orada mücadele ediyor. An itibariyle elbette ki ordumuzun yanındayız. Burada bir sorun yok. Ama bugünü getiren şartlar konusunda da hükümetin bir öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyoruz. Suriye meselesine şahıslar üzerinden bir bakış açısıyla Ortadoğu'nun bataklığına çekilen bir Türkiye var. Türkiye'nin bu hale getirilmesinden sorumlu bir iktidar var. Diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ederek oradayız biz. Resmi ağızlardan yapılan açıklamaya göre ‘işgal etmeyeceğiz, döneceğiz’ deniyor. Dolayısıyla derhal Esad yönetimi ile bir yandan kavgalı görüntü verip, aşağıdan diplomasi yapmanın doğru olmadığına, açıktan bir müzakere başlatılması gerektiğine inanıyoruz."

"GAZİLİK ER MEYDANINDA OLUŞAN BİR ŞEYDİR"

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik tartışmalarla ilgili yöneltilen soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın bir an evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir.  Buna uyulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler, diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez el elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor."



Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı24 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
  • Bülent Tezcan'dan AKP'ye: Niye 30 Ocak'ı bekliyorsunuz?24 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
  • İYİ Parti'den Erdoğan'ı sinirlendirecek 'gazilik' açıklaması24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
  • Başbakan'dan Zeytin Dalı açıklaması24 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
  • Bozdağ: ABD ve Rusya ile her türlü işbirliğine varız24 Ocak 2018 Çarşamba 14:31
  • Hasip Kaplan hakkında karar verildi24 Ocak 2018 Çarşamba 13:53
  • Erdoğan'dan flaş karar24 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
  • Sarıbay: Mumcu'nun önemi daha çok anlaşıldı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:59
  • Erdoğan'dan o görüntüye tepki: Sen nasıl devletsin24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • Kuyucuoğlu: STK'lar 2019'a hazırlanmalı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
    • FOTO GALERİ
    • CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Uğur Mumcu'yu andı
    • Güzel oyuncu hayal kırıklığına uğradı
    • Ve Hadise'den beklenen açıklama geldi...
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti