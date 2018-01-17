Akşener 'silahlı kamp' iddiasıyla ilgili savcıya bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bilgi verdi.

"Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasına ilişkin bilgisine başvurulmak üzere Ankara Adliyesi'ne davet edilen Akşener, avukatı ile birlikte geldi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Ramazan Dinç ile görüşen Akşener, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Akşener'in ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyum iddialarıyla ilgili, "Ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var" demişti.