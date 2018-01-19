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19.01.2018 18:20

AKP'ye kalesinde İYİ Parti şoku!

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AKP'ye kalesinde İYİ Parti şoku!
Kayseri'de AKP'li Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Ömer Özuzun partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti.

DHA - İYİ Parti Kayseri’de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. 16 ilçenin yer aldığı Kayseri’de 14 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayan İYİ Parti’de kurucu yönetimler görevlerini sürdürürken, kongre takvimi de yakında başlayacak.

Parti Kayseri’de ilk kongresini 10 Şubat’ta Kocasinan ilçe teşkilatı ile yapacak. Kayseri’de İYİ Parti’ye katılımlar da devam ediyor. Son olarak Akkışla Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Ömer Özuzun (46) partisinden istifa ederek, İYİ Parti’ye geçti.

Büyükşehir Meclisi’nde Denetim Komisyonunda da 2’nci Başkan olarak da görev yapan Özuzun’a İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin tarafından da parti rozeti takıldı. 

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