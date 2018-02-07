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07.02.2018 18:30

AKP'nin teklifine Acun Ilıcalı'nın amcasının itirazı damga vurdu

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AKP'nin teklifine Acun Ilıcalı'nın amcasının itirazı damga vurdu
 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yardımcı doçentliğin kaldırılmasını öngören teklifinin, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşmeleri başladı.

Hürriyet- Görüşmelere AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın itirazı damga vurdu. Üye olmadığı halde komisyon toplantısına katılan Ilıcalı, “Doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak, kaliteyi çok düşürmüş oluruz” dedi.


KOMİSYONDA teklifteki düzenlemeler hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Yardımcı doçentlik ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yardımcı doçentlik kadrosu kaldırılmakta, doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edilmektedir. Bilim hayatını, üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yüksek öğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Teklifle de aynı amaca hizmet edilmek istenmektedir” dedi. Yılmaz'ın sunumunun ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerinde görüş ve önerilerini sundu.

ILICALI: BİR VEBAL OLARAK GÖRÜYORUM

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kanun teklifinde doçentliğe geçişte aranan şartlarda sözlü sınavın yer almadığını belirterek şunları söyledi: "Bu komisyon üyesi değilim ama başka komisyondayım ama 30 yılın üzerinde başka üniversitelerde çalışmış bir öğretim üyesiyim. Katkıda bulunmak bazı endişelerimi paylaşmak için buradayım.

SÖZLÜ SINAVIN KALDIRILMASI YANLIŞ OLUR


Özellikle doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Çok sayıda doçentlik jürisine katılmış bir hoca olarak, yayınları yüzde yüz olup sözlüde basit soruları cevaplandıramayan doçentlik adayı öğrencileri hatırlıyorum. Yayın yapmak ile sözlü arasında muhakkak ilişki kurmak lazım. Çok sayıda yayınları olup, jüri üyesi olduğum çok sayıda üniversitede yayınlara 100 dersek, en basit kendi branşım ulaştırma yoldan örnek vereyim; yol kesiti çizemeyen çok sayıda büyük üniversite öğrencileri gördük. Bu açıdan aldığınız asistanla, öğretim elemanıyla yayın yapılabilir ama ne olursunuz bunu bir vebal görüyorum.

KALİTEYİ ÇOK DÜŞÜRMÜŞ OLURUZ

Çok sayıda da meslektaşımdan mesaj, mail geliyor bunun için buradayım. Biz eğer doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak bence doçentlikteki kaliteyi çok düşürmüş oluruz. Bu manada yetiştirecekleri öğrenciler açısından düşünmek lazım. Erzurum milletvekiliyim ama seçim bölgem itibariyle bölgemdeki üniversiteleri tanıyorum. Doçentlikteki sözlü sınavın altını çiziyorum. Büyük sıkıntılar yaşanılacağını ve tekrar geri dönüş yapılacağını da tahmin ediyorum. Ayrıca yabancı dil sınavını 55’e düşürmek, biz girdiğimiz zaman 70’ti. O puanı almak gayret göstermek yabancı dil son derece önemli."

HDP Gaziantep Milletvekili Mehmet Toğrul ise teklifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentliğin kaldırılması istediğini yerine getirmek üzere alelacele hazırlandığını savunarak, düzenleme ile rektörlere verilen yetkiyi de eleştirdi. Rektörlerin artık seçimle gelmediğini, çıkan KHK ile Cumhurbaşkanı tarafından atandıklarını kaydeden Toğrul, düzenlemeye bu açıdan bakılması halinde sakıncaların görülebileceğini bildirdi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise teklifteki en büyük açığın bilimsel yetkinliğin nasıl ölçüleceği olduğunu ifade etti.

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