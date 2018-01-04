AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İran’daki protestoları Gezi Parkı protestolarına benzetti.
04 Ocak 2018 Perşembe 16:17
"Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı" diyen Elitaş, yumurta fiyatları arttığı için İran'da protesto gösterilerinin başladığını belirtip "Aynısını Gezi olaylarında yaptılar" diyen Elitaş "Bu bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve ihanet şebekelerinin, bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz'' dedi.
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