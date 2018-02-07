AKP’nin Avrasya Tüneli oyunu! Yüzde 10 fazla para aldılar...

Avrasya Tüneli'ne yaptığı zammı tepkiler sonra düşüren AKP iktidarı, tam bir yıl boyunca vatandaştan yüzde 10 fazla köprü geçiş ücreti aldı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Avrasya Tüneli üzerinden oynanan oyunu gözler önüne serdi.

AKP iktidarı Avrasya Tüneli üzerinden vatandaştan fazla para aldı. Yapılan zam sonrası tepkilere neden olan ve daha sonra zam da indirme giden AKP iktidarının KDV hilesi ortaya çıktı.



AVRASYA TÜNELİ’NDEN YÜZDE 10 FAZLA PARA ALINDI

Konuyu bugünkü köşe yazısında ele alan Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Hükümet eleştirilere kulak verdi ve fiyatı düşürdü. Oysa düşürülen geçiş fiyatı değildi. Yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8’e düşürdüler. Yani devlet aslında kendi gelirinden fedakarlık etmiş oldu. Ayrıca Avrasya dışındaki bütün otoyol ve köprülerdeki geçiş fiyatlarındaki KDV oranı yüzde 8. Bir tek Avrasya’da yüzde 18’di. Şimdi o normale çekilmiş oldu. Peki hükümet tam bir yıldır neden yüzde 10 fazla para aldı vatandaştan? ” ifadelerini kullandı.



İşte Can Ataklı’nın yazısındaki ilgili kısım…

"İktidar parasını misliyle aldığı köprü, otoyol, tünelleri sanki kendi hizmetiymiş gibi sunuyor biliyorsunuz. Vatandaş da özellikle bunları hiç kullanmayanlar, bu yapılara “hayran hayran” bakarak iktidarın ne kadar “baba devlet” olduğunu düşünüyor. Tabii çoğunun aklına güya hizmetlerden alınan fahiş ücretler gelmiyor bile. Geçen hafta Avrasya Tüneli’nin geçiş fiyatı artırıldı.

Artırıma bakınca şunu görüyoruz; Hükümet vaat ettiği yıllık araç geçiş sayısına ulaşılamadığı için aradaki farkı ödüyor. Avrasya için bu yıl ödenen para 123 milyon lira. Yapılan zam, eğer aynı araç kadar araç geçmeye devam ederse bu farkı kapatıyor. Sonra tepkiler geldi, “bu kadar zam olur mu?” dendi. Hükümet eleştirilere kulak verdi ve fiyatı düşürdü. Oysa düşürülen geçiş fiyatı değildi. Yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8’e düşürdüler. Yani devlet aslında kendi gelirinden fedakarlık etmiş oldu. Ayrıca Avrasya dışındaki bütün otoyol ve köprülerdeki geçiş fiyatlarındaki KDV oranı yüzde 8. Bir tek Avrasya’da yüzde 18’di. Şimdi o normale çekilmiş oldu. Peki hükümet tam bir yıldır neden yüzde 10 fazla para aldı vatandaştan? Ömer Fethi Gürel’e sesleniyorum, buyurun bir soru önergesi size…"

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