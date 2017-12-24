AKP'nin anketinden AKP'ye büyük şok!

AKP'nin yaptığırdığı ankette vatandaş, işsizlik ve hayat pahalılığından şikâyetçi oldu.

AKP tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarına göre yıllar sonra ilk kez 'Türkiye'nin en önemli sorunu' sıralaması değişti. Tüm anketlerde terör birinci sırada çıkarken, ekonomi, Türkiye’nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu. Vatandaş, işsizlik ve hayat pahalılığından şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan araştırmada "terör" yerine ilk kez "ekonomi" ilk sıraya geçti.

Yurttaşlar, işsizlik ve hayat pahalılığından şikâyetçi oldu.

Parti, son aylarda AKP belediyelerinde yapılan operasyonu da sordu. Habere göre, belediyelerde yapılan değişim kararına yüzde 65 destek geldi. Ancak AKP, istifa ettirilen belediye başkanlarının bulunduğu iller ve ilçelerle ilgili olarak ayrı bir araştırma yapma kararı aldı.