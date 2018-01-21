AKP+MHP = PEŞİN PEŞİN KOALİSYON

Koalisyonlar demokratik parlamenter sistemde uygulanan hükümet etme modelidir. Başkanlık sistemlerinden uygulanmaz. Ülkemizde uygulanacak olan sistem de ise başkanlık sisteminden çok krallar tiranlara özgü ve halk desteğinden yoksun olduğu için kendi koalisyon modelini yaratmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun için peşin koalisyon diyoruz. Neden peşin peşin diyoruz. Koalisyonlar seçim sonrasında kurulur da onun için. Bunlar seçimden önce ittifak kurdukları için peşin peşin diyoruz.

Önce başkanlık sistemi dediler. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli dediler. Baskı ile, hile ile zar zor Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini getirdiler.

Ülkeyi 15 yıldır tek başına yönettikleri halde, durmadan koalisyondan şikâyet ettiler! Sabah, akşam koalisyonu kötülediler.

Sayın Erdoğan; Cumhurbaşkanı koltuğundan kalkıyor, Milli Güvenlik Toplantısı koltuğuna, oradan, AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturuyor. Hem Cumhurbaşkanı, hem parti başkanı, hem başbakan, hem bakan, hem hakim, hem savcı ve hem de her şey!

Erdoğan, 2015 yılında şöyle diyordu: ‘’Koalisyon ihtimaline bel bağlayanların, ülkenin ve milletin değil sadece kendi istikballerini düşünenlerdir. Bizim milletimiz koalisyonların ne olduğunu çok iyi bilir. Koalisyon demek, kriz demektir. Koalisyon demek, enflasyon demektir, işsizlik, fakirlik ve iflas demektir."

Koalisyona ‘’tu kaka’’ diyeceksin ama seçim sırasında ittifak adına peşin peşin koalisyon kuracaksın! Seçim hileleri yetmezmiş gibi, bir de sistem dışı yasal yöntemler yani, seçim pusulalarında iki partinin amblemi kullanılarak oyların toplanması gibi demokratik olmayan yöntemler deneyeceksin!

Bu yöntemler, iki korkuyu işaret ediyor; birisi MHP’nin baraj altı korkusu, diğeri ise AKP’nin 50.1 korkusu. İki korku MHP+AKP itifakını yani peşin peşin koalisyonunu zorunlu kılıyor. Aslında 50.1’e kendini mahküm etmenin pişmanlığı içinde ama iş işten geçmiş. Yüzde 34 oy oranı ile parlamentoda yüzde 67 oranında temsil edilme konforu. Nedeni ise yüzde 10 baraj garabeti.

AKP ile MHP Denize düşen ve yüzme bilmediği için birbirine tutunarak batan iki kişi gibidirler. Denizin dibini boylayacakları gün gibi ortada. Yani genel seçimlerde MHP baraj altı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise AKP+MHP’nin yüzde 50’nin altına kalması korkusu.

Sıra geldi uyum yasalarına. Yani seçim kanunlarında yapılacak değişiklik ve düzenlemelerle sözde yasal seçim kazanma oyunu. Adil olmayan yanlı seçim kurulları oluşturma oyunu.

Tabi şimdi afakanlar bastı. Ya 50.1’i bulamazsak diye dövünmeye başladılar. Feto, Meto, PKK, PYD, Eset diye diye dövünüyorlar.

Şimdi de savaş baltalarını çıkardılar. Kendi çocuklarını taksitli, bedelli askerlik kanunlarıyla askere göndermezken, halkın çocuklarını ‘’sınırlarımızda terör var’’ naraları ile rejim aleyhtarı ÖSO yanında cepheye gönderiyorlar.

Ülkem insanı da gözyaşlarıyla ‘’vatan sağ olsun’’ diye acısını içine gömüyor. Maazallah ‘’niye çocuğum öldü dese’’ ya PKK’lı, ya DHKPC’li ya da FETO’cu olarak yaftalanmamak için ‘’vatan sağ olsun’’ diyor.

Elbette ki sınırlarımızda bir tehlike varsa ki var, önlem alacağız. Ama farklı mezheplere sahip marjinal Araplara yurt edindirme Türkiye’nin işi olmamalı. Allah Mehmetçiği korusun.

Parlamento içi ve dışı muhalefet, sendikalar, odalar yani her türlü sivil toplum örgütleri ve halk; ‘’Ortadoğu işlerine, Suriye işlerine karışmayalım’’ uyarılarına rağmen, ‘’Emevi Camii’’nde namaz kılacaklarını sananlar hem Suriye’yi parça pinçek ettiler, hem de Ülkemizi mülteci bataklığına çevirdiler. Türkiye dışında hiçbir ülke mülteci kabul etmiyor. 3.5 milyonu aşkın Suriye’liyi, Ortadoğu’luyu Türkiye barındırıyor.

Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrısı ile yazımızı sürdürelim: ‘’Ama çocuklarımız üzerinden iç politikada bir dümen döndürüyorsan, ki daha önce yaptın, sana bir önerim var: Şu paralı askerlik yapan çocuklarınızı ön saflarda görelim. Kendi çocuklarınız paralı askerlik yapıyor, garibanın çocukları üzerinden kabadayılık taslıyorsun.

Bütün siyasi partilerde; Ak Parti'de, MHP'de, CHP'de ve İYİ Parti'de hangi siyasi çocuğuna paralı askerlik yaptırmışsa, 40 yaşını geçmemiş çocuklarının tamamının askere alınmasını ve Afrin harekatında başrolde olmasını talep ediyorum.’’

Tabi ki, bütün eşitlikten ve adaletten yana olan, yoksul, işsiz, eğitimsiz, eğitimli olup da iş bulamayan milyonlarca genç askerliğini yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun oğlu Sevgili Kerem de her Türkiye yurttaşı gibi silah altında askerliğini yapıyor.

Padişah fıkrasının yeri geldi. Köylünün üç oğlu varmış. Bir gün köye tellal gelmiş, davulu çalıp “padişah efendimiz Kıbrıs’a sefere gidiyor. Her evden bir erkek evlat istiyor” demiş. Köylü, büyük oğlunu öpüp "padişahımızın emri baş üstüne" deyip askere yollamış. Aradan bir kaç ay geçince oğlunun şehit olduğu haberi gelmiş. Köylü, büyük bir olgunlukla “vatan sağ olsun, padişahımız sağ olsun” demiş. Köylünün üç oğlu da aynı şekilde değişik savaşlarda şehit olmuş. Köylüden oğul kalmamış. Derken, köye yine tellal gelmiş, davulu çalıp “padişah efendimiz Suriye’ye sefere gidiyor. Her evden bir erkek evlat istiyor.” deyince, Köylü, tellala “Yürü git, söyle o padişahına, ben de oğul kalmadı, bana güvenip sağa sola savaş açmasın.’’ Demiş. Bu yazının terbiye sınırlarını zorlayan ve benim yazmaktan imtina ettiğim kısmını anlayan anladı!

Koalisyondan başladık nereye geldik. Ama konuların hepsi bir biri ile ilgili. Yani içerde ve dışarda yolsuzluk, usulsüzlükle ve anti demokratik uygulamaları ile Dünyada yalnızlaşmış AKP iktidarı ‘’milli, yerli!’’ diyerek cepheleşmeyi, savaş çığırtkanlığı ile durumu kurtarmaya çalışıyor. Diğer yandaşı MHP yöneticileri ise, AKP sayesinde partideki varlıklarını sürdürme gayreti içindedirler. İşin özü bu.