"AKP'liler o domuza değil, bu domuza baksın"

Can Ataklı: "Ucuz diye kapışılan ithal etlerin ne olduğunu bir görün sonra CHP'nin çiçeği burnunda il başkanının domuzuna da laf yetiştirin."

Sözcü yazarı Can Ataklı, yeni seçilen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında çıkan iddiaları yazdı. Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz eti yediğine dair iddiaları yazan Ataklı, "Kaftancıoğlu tabağın karşılarında oturan birine ait olduğunu anlattı dün. Sosyal medyada her akla gelenin paylaşılması bazen böyle ağır kazalara yol açabiliyor" dedi. Ataklı "Domuzlu espri elbette bazı çevrelerde hassasiyet yaratabilir ancak bu tweeti eleştiren AKP'lilere şunu söylemek istiyorum. “Madem şu günlerde domuza taktınız Soner Yalçın'ın ‘Saklı Seçilmişler' kitabını da bir zahmet okuyun. Orada üstelik bu iktidar tarafından nasıl domuz ürünlerine maruz bırakıldığınızı bir öğrenin" yorumunda bulundu.

'Bu anketler büyük oranda halkı yönlendirmeye yönelik'

Ataklı'nın "Anketler AKP ve HDP'de anlaşamıyor" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Yeni seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere bütün AKP'nin boy hedefi haline geldi. İl Başkanının yıllar önce attığı bazı tweetleri gündeme getirenler “Böyle bir nasıl olur da CHP'nin il başkanı olabilir?” diye soruyor hiç çekinmeden. CHP'liler sorsa haklı olabilirler de AKP başkanı sorunca bir tuhaf olmuyor mu? Bunlardan bir tanesinde bir tabakta duran kemiklerin fotoğrafı paylaşılmış altında da “7 dakika önce burada 1/4 domuz vardı” yazıyor. Kaftancıoğlu tabağın karşılarında oturan birine ait olduğunu anlattı dün. Sosyal medyada her akla gelenin paylaşılması bazen böyle ağır kazalara yol açabiliyor. Domuzlu espri elbette bazı çevrelerde hassasiyet yaratabilir ancak bu tweeti eleştiren AKP'lilere şunu söylemek istiyorum. “Madem şu günlerde domuza taktınız Soner Yalçın'ın ‘Saklı Seçilmişler' kitabını da bir zahmet okuyun. Orada üstelik bu iktidar tarafından nasıl domuz ürünlerine maruz bırakıldığınızı bir öğrenin. Ucuz diye kapışılan ithal etlerin ne olduğunu bir görün. Sonra CHP'nin çiçeği burnunda il başkanının domuzuna da laf yetiştirin.”

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