AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı

Ömer Turan, dün akşam saatlerinde metrobüste gözaltına alındı.

AKP’ye yakın kalemlerden Ömer Turan, metrobüste gözaltına alındı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle Davutoğlu’nun hakaret ve iftira davası açtığı, Ömer Turan’ın bu gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Odatv’ye konuşan Ömer Turan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20:30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

Ömer Turan daha önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yazdıkları nedeniyle gözaltına alınmıştı.