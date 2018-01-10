  • BIST 113.589
  • Altın 161,203
  • Dolar 3,8022
  • Euro 4,5511
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 19:35

AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı

»
AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan, dün akşam saatlerinde metrobüste gözaltına alındı.

AKP’ye yakın kalemlerden Ömer Turan, metrobüste gözaltına alındı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle Davutoğlu’nun hakaret ve iftira davası açtığı, Ömer Turan’ın bu gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Odatv’ye konuşan Ömer Turan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20:30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

Ömer Turan daha önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yazdıkları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte jandarmanın yeni kıyafetleri10 Ocak 2018 Çarşamba 13:31
  • FETÖ'den aranan savaş uçağı pilotu orada yakalandı10 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • Başbakan Yıldırım: Yeni reform paketini Meclis'e getireceğiz10 Ocak 2018 Çarşamba 13:04
  • Kayıp köpeği 'Beti'yi bulana bin lira ödül verecek10 Ocak 2018 Çarşamba 13:01
  • Evini, zor durumdaki kadınlara açtı10 Ocak 2018 Çarşamba 12:52
  • Bakan'dan Çiftlik Bank açıklaması!10 Ocak 2018 Çarşamba 12:48
  • Rusya'dan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a kritik mektup10 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
  • Cerattepe'de direnişin sembolü 100 yaşında yeniden sokağa indi10 Ocak 2018 Çarşamba 12:35
  • Yunan bakandan 8 askerle ilgili FLAŞ açıklama10 Ocak 2018 Çarşamba 12:31
  • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı10 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti