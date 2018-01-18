AKP'li vekiller son anda salona geldi, 'Kapandı' anonsuna rağmen...

AK Partililer Genel Kurul’da yoklamaya yetişemeyince karar yeter sayısı bulunamadı.

Odalarından koşturarak son anda salona gelen birkaç AK Parti milletvekili, Meclis Başkanvekili’nin “kapandı” anonsuna rağmen yoklama pusulası gönderdiler. Kavaslar koşturarak nafile pusulaları Başkanlık Divanı’na yetiştirmek istediklerinde Divan çoktan boşalmıştı.

Yoklamadan önce Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, dün şehit olan askerlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Meclis’in OHAL’i uzatma tezkeresini bugün görüşmesi bekleniyor.