  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

AKP'li vekilden 15 Temmuz'da Erdoğan'a ikinci suikast girişimi iddiası

»
AKP'li vekilden 15 Temmuz'da Erdoğan'a ikinci suikast girişimi iddiası
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldikten sonra Erdoğan’a iki adet helikopterle ikinci bir suikast girişiminde bulunulduğunu” söyledi.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldikten sonra çalışmalarını bir süre buradan yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iki adet helikopterle ikinci bir suikast girişiminde bulunulduğunu” söyledi. Çamlı, “Çatışma noktasına geldik. Helikopterler yaklaştı, geldi, 60- 100 tane tüfeğin uçağa çevrildiğini görünce sonra birden helikopteri yatırıp uzaklaştı gitti” dedi. “Bu durumun darbecilerin nasıl bir ruh hali yaşadıklarının göstergesi olduğunu” savunan Çamlı, “Marmaris’te elinden kaçırdığı bir ülkenin cumhurbaşkanını vurmak için sabah yine geldiler, çok enteresan. Bu kadar bir saplanmışlık mı artık, bu kadar  Amerika hesabına bu  kadar CIA köpekliği insan bunu nasıl tarif eder bilinmez” diye konuştu.

TBMM'deki Anayasa değiştikliği görüşmeleri sırasında  Twitter'da 'Yeliz' kullanıcı ismiyle açtığı hesapla TBMM’den yayın yapması çok konuşulan AKP’li İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Erdoğan’a yönelik ikinci suikast girişimi iddiası ile ilgili T24’e yaptığı açıklamalar şöyle:  

“Tabancası, tüfeği olan iki helikopteri takip etmeye başladı”

Sayın Cumhurbaşkanı, havaalanında kriz masasını yönetiyor. Marmaris’ten geleli belki bir iki saat olmuştur. Sabah hava aydınlanmıştı. Yakın koruma arkadaşlardan bir tanesi bizim bulunduğumuz mekana gelip efendim iki helikopter yaklaşıyor, tanıyor muyuz, biliyor muyuz dedi. Çünkü biliyorsunuz, o sırada Genelkurmay başkanı esir edilmiş. Herkes birbirinin yüzüne bakıp bilmiyoruz, böyle bir beklentimiz yok gibi bir iklim hakim olunca bütün korumalar dışarıya çıktı. Tabancası olan tabancasıyla, tüfeği olan tüfeğiyle.

Hatta oradan yakın koruma amirlerinden bir arkadaşımız da boşta duran yani herhangi bir uçağa bağlı  olmayan uçak merdivenine çıktı. Görünür bir pozisyondan helikopterlere yaklaşmamasını işaret etti. Bir elinde tüfek, yaklaşmayın, gidin, tanımıyoruz bilmiyoruz sizi, ateş edeceğiz işareti yaptı.  

“Çatışma noktasına geldik,  60-100 tüfeğin çevrildiğini görünce”

“Çatışma noktasına geldik.  Helikopterler yaklaştı,  geldi, geldi artık, zannediyorum 60- 100 tane tüfek çevrilmişti, bunu görünce birden helikopteri yatırıp uzaklaştı gitti. Tabi,  bu şunu anlıyoruz ki öyle bir ruh hali yaşıyorlar ki, akşam, gece neyse Marmaris’te elinden kaçırdığı bir ülkenin cumhurbaşkanını vurmak için sabah yine geldiler çok enteresan.”

“Bu kadar CIA köpekliği “

“Bu kadar bir saplanmışlık mı artık, bu kadar Amerika hesabına bu  kadar CIA köpekliği  bir insan bunu nasıl tarif eder bilinmez. Bir ülkede seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapıyorsun,  hükümete, anayasa mügayir (aykırı)  bir iş yapıyorsun, suçu çok ağır bir iş yapıyorsun, yetinmiyorsun cumhurbaşkanını öldürmeye, kaçırmaya geliyorsun, yine yetinmiyorsun sabah iki helikopterle öldürmeye geliyorsun, suiskast,  çnkü bulunduğumuz yer Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi, tek katlı bir yer, bir tabanca mermisi  ile yukarıdan aşağıya girilebilecek bir yer. Cumhurbaşkanı gelmiş,  arkada yüzbinlerce insan var.  Uzaklaştı gittiler bununu üzerine ben çok  tedirgin oldum. Çünkü millet cumhurbaşkanından  güç alıyor o da milletten güç alıyor.”

“Allah muhafaza arıza bir şey olsa”

“Allah muhafaza arıza bir şey olsa büyük bir moral kırıklığı yaşanacak. Milli bütünlüğe zarar verecek bir şey yaşanacak, onun için Cumhurbaşkanına dedim ki, efendim alt kata falan geçsek. Bildiğim bir şey yok aslında bir alt kat var mı onu da bilmiyorum. Cumhurbaşkanı eli cebinde şöyle bir baktı arkasında  on binlerce insan. Kaç kişi alıyor Ahmet Bey dedi. ‘O zaman biz de buradayız’  dedik.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma30 Ocak 2018 Salı 15:26
  • SP lideri Karamollaoğlu'ndan Afrin uyarısı: Ülkeye zarar verir30 Ocak 2018 Salı 15:25
  • SP'liler Zeytin Dalı'na destek için kan verdi30 Ocak 2018 Salı 15:14
  • HDP'li Altan Tan hakkında karar30 Ocak 2018 Salı 14:58
  • İstifa eden Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü kimdir?30 Ocak 2018 Salı 14:41
  • AKP'de Erdoğan bir belediye başkanını daha istifa ettirdi!30 Ocak 2018 Salı 14:36
  • Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu tepkisi: Ortada bir devlet sırrı mı var?30 Ocak 2018 Salı 14:32
  • Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere çağrı: O maaşı da...30 Ocak 2018 Salı 14:27
  • HDP'den TTB'ye operasyona tepki30 Ocak 2018 Salı 14:20
  • Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye ÖSO tepkisi: Ahlaksızlıktır...30 Ocak 2018 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti