AKP'li vekilden 15 Temmuz'da Erdoğan'a ikinci suikast girişimi iddiası

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldikten sonra Erdoğan’a iki adet helikopterle ikinci bir suikast girişiminde bulunulduğunu” söyledi.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldikten sonra çalışmalarını bir süre buradan yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iki adet helikopterle ikinci bir suikast girişiminde bulunulduğunu” söyledi. Çamlı, “Çatışma noktasına geldik. Helikopterler yaklaştı, geldi, 60- 100 tane tüfeğin uçağa çevrildiğini görünce sonra birden helikopteri yatırıp uzaklaştı gitti” dedi. “Bu durumun darbecilerin nasıl bir ruh hali yaşadıklarının göstergesi olduğunu” savunan Çamlı, “Marmaris’te elinden kaçırdığı bir ülkenin cumhurbaşkanını vurmak için sabah yine geldiler, çok enteresan. Bu kadar bir saplanmışlık mı artık, bu kadar Amerika hesabına bu kadar CIA köpekliği insan bunu nasıl tarif eder bilinmez” diye konuştu.

TBMM'deki Anayasa değiştikliği görüşmeleri sırasında Twitter'da 'Yeliz' kullanıcı ismiyle açtığı hesapla TBMM’den yayın yapması çok konuşulan AKP’li İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Erdoğan’a yönelik ikinci suikast girişimi iddiası ile ilgili T24’e yaptığı açıklamalar şöyle:

“Tabancası, tüfeği olan iki helikopteri takip etmeye başladı”

Sayın Cumhurbaşkanı, havaalanında kriz masasını yönetiyor. Marmaris’ten geleli belki bir iki saat olmuştur. Sabah hava aydınlanmıştı. Yakın koruma arkadaşlardan bir tanesi bizim bulunduğumuz mekana gelip efendim iki helikopter yaklaşıyor, tanıyor muyuz, biliyor muyuz dedi. Çünkü biliyorsunuz, o sırada Genelkurmay başkanı esir edilmiş. Herkes birbirinin yüzüne bakıp bilmiyoruz, böyle bir beklentimiz yok gibi bir iklim hakim olunca bütün korumalar dışarıya çıktı. Tabancası olan tabancasıyla, tüfeği olan tüfeğiyle.

Hatta oradan yakın koruma amirlerinden bir arkadaşımız da boşta duran yani herhangi bir uçağa bağlı olmayan uçak merdivenine çıktı. Görünür bir pozisyondan helikopterlere yaklaşmamasını işaret etti. Bir elinde tüfek, yaklaşmayın, gidin, tanımıyoruz bilmiyoruz sizi, ateş edeceğiz işareti yaptı.

“Çatışma noktasına geldik, 60-100 tüfeğin çevrildiğini görünce”

“Çatışma noktasına geldik. Helikopterler yaklaştı, geldi, geldi artık, zannediyorum 60- 100 tane tüfek çevrilmişti, bunu görünce birden helikopteri yatırıp uzaklaştı gitti. Tabi, bu şunu anlıyoruz ki öyle bir ruh hali yaşıyorlar ki, akşam, gece neyse Marmaris’te elinden kaçırdığı bir ülkenin cumhurbaşkanını vurmak için sabah yine geldiler çok enteresan.”

“Bu kadar CIA köpekliği “

“Bu kadar bir saplanmışlık mı artık, bu kadar Amerika hesabına bu kadar CIA köpekliği bir insan bunu nasıl tarif eder bilinmez. Bir ülkede seçilmiş cumhurbaşkanına darbe yapıyorsun, hükümete, anayasa mügayir (aykırı) bir iş yapıyorsun, suçu çok ağır bir iş yapıyorsun, yetinmiyorsun cumhurbaşkanını öldürmeye, kaçırmaya geliyorsun, yine yetinmiyorsun sabah iki helikopterle öldürmeye geliyorsun, suiskast, çnkü bulunduğumuz yer Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi, tek katlı bir yer, bir tabanca mermisi ile yukarıdan aşağıya girilebilecek bir yer. Cumhurbaşkanı gelmiş, arkada yüzbinlerce insan var. Uzaklaştı gittiler bununu üzerine ben çok tedirgin oldum. Çünkü millet cumhurbaşkanından güç alıyor o da milletten güç alıyor.”

“Allah muhafaza arıza bir şey olsa”

“Allah muhafaza arıza bir şey olsa büyük bir moral kırıklığı yaşanacak. Milli bütünlüğe zarar verecek bir şey yaşanacak, onun için Cumhurbaşkanına dedim ki, efendim alt kata falan geçsek. Bildiğim bir şey yok aslında bir alt kat var mı onu da bilmiyorum. Cumhurbaşkanı eli cebinde şöyle bir baktı arkasında on binlerce insan. Kaç kişi alıyor Ahmet Bey dedi. ‘O zaman biz de buradayız’ dedik.”