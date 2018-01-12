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12.01.2018 01:20

AKP’li vekil de CHP’liler de o projeye karşı!

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AKP’li vekil de CHP’liler de o projeye karşı!
İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yıkılarak imar değişikliği ile kat artışı yapılmak istenmesi tepkilere yol açtı.

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden kat artışına tepki gösterdi. Yılmaz “Real AVM’nin bulunduğu 35 dönümlük arazide, inşaat yoğunluğu ve kat adeti arttırılmış AVM/rezidans projesinin hayata geçmesi için bir imar değişikliğinin KBB Meclisine geleceğini, şehrimizin bir milletvekili olarak basından duydum. Perşembe günü oylanacakmış. Hemen yanı başında kurulacak Perşembe/Cumartesi pazar alanını da düşündüğümüzde, ana ulaşım akslarına cephe, ana kavşakların tam ortasında yer alacak böylesine devasa ve çok katlı (10 kat) bir AVM/rezidansın şehir trafiğini kilitleyeceği, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta eleştirdiği dikey mimari ile kentin siluetini bozacağı muhakkaktır. Ekstra bir imar artışı ise imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir. Üzerimde taşıdığım sorumluluk gereği bu düzenlemeye karşı olduğumu kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyorum. İzmit Belediyemizin olumsuz görüş verdiği bu düzenlemeyi, KBB Meclis üyelerinin de, şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacaktır” diye yazdı.

CHP’Lİ TAŞDEMİR: DİNAMİT KOYULACAK

Paylaşım çok sayıda kişi tarafından destek görürken, imar değişikliği ile ilgili madde bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yılın ilk meclis toplantısında görüşüldü. Alışveriş merkezinin bulunduğu alanla ilgili imar değişikliği ve kat artışını içeren madde, konunun tekrar incelenmesi için komisyona gönderildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Biz bunun tamamen gündemden kaldırılmasını talep ediyoruz. Kentin ortasına dinamit koyulacak” dedi. 

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