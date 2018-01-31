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31.01.2018 13:55

AKP'li Tamer'den TTB'ye şok sözler

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AKP'li Tamer'den TTB'ye şok sözler
Türk Tabipler Birliği Başkanı ve Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması Meclis Genel Kurulu'nda da tartışma konusu oldu. AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, TTB için "Onların akıl sağlığında bozukluk var" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını gündeme getirdi. Kara, "Türk Tabipleri Birliği, bir meslek örgütüdür. Meslek örgütleri şiddeti çağırmadıkları sürece yaptıkları açıklamalar her demokraside olduğu gibi ifade özgürlüğü kapsamına girer" diye konuştu.

Doktor olan Kara'nın sözlerine aynı zamanda meslektaşı olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Tabipler Birliği her dönem şiddeti çağırmıştır ve o şekilde de açıklama yapmıştır. ‘Devlet terörüne son' diyerek" şeklinde karşılık verdi.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre Kara, "Türk Tabipleri Birliği barış istiyor, ‘Halk sağlığı sorunudur.' diyor. Burada hiç kimsenin ismi var mı?" diye konuşmasına devam ederken Tamer, "Bu kadar şehit gelirken bir kere de o zaman açıklama yapsaydı Türk Tabipleri Birliği. Akıl sağlığı sorunları var onların. ‘Halk sağlığı sorunu' değil, onların akıl sağlığında bozukluk var" diye seslendi.

AK Partili Tamer, "Diyarbakır'da çukurlar kazılırken bu adamlar niye duruyordu; neredeydi bunlar, bu hekimler neredeydi? Şu an cephede bulunan hekimler bizim hekimlerimiz" derken, Kara da "Sizin tosuncuklar nerede? Yok hiçbiri" diye karşılık verdi.

8 ÜYE GÖZALTINA ALINDI

TTB Merkez Konseyi, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaya sert tepki göstermiş, Ankara Başsavcılığı ‘terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' iddiasıyla TTB hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 TTB üyesinden 8'i, dün gözaltına alınmıştı.

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