AKP'li spiker sosyal medyada alay konusu oldu

AKP'li spiker, 'Konyalı bilim adamları 6 günde borla çalışan bukalemun tank yaptı' dedi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Twitter hesabından yaptığı, "ABD’nin kuklası Barzani’nin yaptığı sözde referandumdan sonra halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan çok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Reis Konyalı bilim adamlarını külliye’ye davet etti. Ve daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi. Konyalı bilim adamları 6. günün sonunda tüm dünyayı kıskandıracak bir tank yapmışlardı. Bu Tank bukalemun lakaplı boya değiştirme özelliğine’de sahiptir. Reisin Emriyle Türk tankları Irak tankıymış gibi Kerkük topraklarına girdi" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Parlak, kendisiyle alay eden mesajlara tepki gösterirken, "İşte o bor tanklarımız. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu yüzden sevmiyorlar. Niçin ASELSAN’da gençecik mühendisleri öldürdüler onlara intihar süsü verdiler? Çünkü ileride bu tankları onlar yapacaktı ondan!!! Ama RECEP TAYYİP ERDOĞAN oyunlarına çomak sokmuştur" dedi.