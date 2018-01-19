  • BIST 115.562
  • Altın 162,887
  • Dolar 3,7967
  • Euro 4,6469
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
19.01.2018 18:20

AKP'li müşavirin çirkin paylaşımına soruşturma açıldı

»
AKP'li müşavirin çirkin paylaşımına soruşturma açıldı
Savcılık, hukuk müşavirinin paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

DHA - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP'li kadınların elindeki pankartta bulunan yazıların bilgisayar programıyla değiştirildiği, uygunsuz ifadeler içeren fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen hakkında soruşturma başlattı.

AKP’li müşavirden kadınların etkinliğiyle ilgili skandal paylaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen, bir süredir sosyal medyada yer alan, CHP'li kadınların elindeki pankart üzerindeki yazıların bilgisayar programıyla değiştirildiği fotoğrafı paylaştı. Necmi Özen'in paylaşımında, CHP Adana Kadın Kolları'nın kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla açtığı pankarttaki 'Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar' yazısı yerine, uygunsuz ifadeler yer aldı. Özen'in paylaşımına, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve birçok partili tepki gösterdi. Cengiz Sarıbay, savcılığı soruşturma açmaya davet etti.

Necmi Özen ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırarak, "Sosyal medyadan kamuoyuna yansıyan Facebook sayfamdan yapılan paylaşım sehven yapılmıştır. Gece geç vakitte yapılan bu paylaşımı fark ettiğim anda sayfamdan çıkardım. Paylaşım nedeniyle üzüntü duyanlardan daha fazla üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Özür dilerim" yazdı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmi Özen'in paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li müşavirin çirkin paylaşımına soruşturma açıldı19 Ocak 2018 Cuma 16:06
  • ÇYDD'den '115 hamile çocuk' skandalına ilişkin açıklama19 Ocak 2018 Cuma 15:58
  • Hrant Dink, katledilişinin 11'inci yılında anılıyor19 Ocak 2018 Cuma 15:50
  • Veliler, imam hatip dayatmasına karşı 599 gündür nöbette19 Ocak 2018 Cuma 15:38
  • Gülmen ve Özakça eylemi nedeniyle yargılanan 33 kişiye beraat19 Ocak 2018 Cuma 15:33
  • Sağlık Müdürlüğü önünde 'hamile çocuklar' protestosu19 Ocak 2018 Cuma 14:45
  • Uçakla yolculuk yapacaklara önemli uyarı19 Ocak 2018 Cuma 14:25
  • Okullarda karne günü: Yarı yıl tatili bugün başladı19 Ocak 2018 Cuma 14:01
  • Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı19 Ocak 2018 Cuma 13:54
  • ÖSO unsurları, Kilis'ten otobüslerle sınırı geçti19 Ocak 2018 Cuma 13:10
    • FOTO GALERİ
    • Hrant Dink, katledilişinin 11'inci yılında anıldı
    • Azez'de Türkiye'ye destek eylemi
    • CHP'de kurultay öncesi son PM! Kaftancıoğlu'na yoğun ilgi
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı uyardı!
    • Sağlık Müdürlüğü önünde 'hamile çocuklar' protestosu
    • 'Çocuk anne' skandalına göz yuman Vali Şahin'den açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti