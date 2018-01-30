AKP’li meclis üyesi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Zonguldak ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 13’ü tutuklandı. tutuklananlar arasında Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Şaban Postal da var.

Zonguldak ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 28 zanlıdan 13’ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasında Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Şaban Postal’da bulunuyor. AKP’li Şaban Postal, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve örgüt kurma suçundan tutuklandı. İlknur Kocabacak, Yavuz Sirkeci, Taşkın Yalçınkaya, Hikmet Babadağ, Berrin Kaya, İsmail Tulumoğlu, Oktay Uyar, Bahattin Islak, Erdal Erdem, Haşim Deliacı, Muhammet Döngel, Şaban Postal ve Cennet Yıldırım tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevine gönderildi.(evrensel)