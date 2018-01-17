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18.01.2018 00:15

AKP'li meclis üyesi evinde ölü bulundu

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AKP'li meclis üyesi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Serdivan İlçe Belediye Meclisinin AKP'li üyesi Mali Müşavir Mahmut Y., evde tüfekle canına kıydı.

DHA - Geyve İlçesi Maksudiye Mahallesi'nde kayınpederi M.S.'ye ait eve giden evli ve 1 çocuk babası Mahmut Y., burada tek başınayken tüfekle kendisine ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Y.'nin hayatını kaybettiği saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mahmut Y.'nin cenazesi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü otopsi merkezine kaldırıldı.


Mahmut Y. bir dönem de HAS Parti'nin Adapazarı İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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