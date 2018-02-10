AKP’li Kavakçı'ya tutuklu gazeteci soruldu; cevap veremedi

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye (DW) mülakat veren AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, söz tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e ve insan haklarına gelince söyleyecek söz bulamadı.

Partinin insan haklarından sorumlu yöneticisi, DW’de yayınlanan Conflict Zone programında Michel Friedman’ın sorularını yanıtladı.

Friedman, 14 Şubat 2017’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ancak bir yıl olmasına rağmen hakkında henüz iddianame hazırlanmayan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in durumunu hatırlattı.

Hayli gerginleşen röportajda Friedman, Yücel’in iddianamesiz bir yıldır tutuklu bulunmasını insan hakları bağlamında Kavakçı’ya sordu.

AKP’li yönetici ise Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu, Yücel hakkında da bir dosya bulunduğunu söyleyerek gazetecinin ısrarlı sorularına kaçamak cevaplar verdi.