AKP'li Hayati Yazıcı'dan ittifak açıklaması

Parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yazıcı, MHP ile yapılacak ittifakla ilgili olarak şunları söyledi:
"Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Açık olan bu. Bunu nasıl formüle edeceğiz, komisyon çalışması sonucu ortaya çıkacak görüşe göre belirlenecek."
Ayrıntılar birazdan...
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