AKP'li Hayati Yazıcı'dan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP ile ittifak iddialarına ilişkin, "Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz" dedi.

Parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yazıcı, MHP ile yapılacak ittifakla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Açık olan bu. Bunu nasıl formüle edeceğiz, komisyon çalışması sonucu ortaya çıkacak görüşe göre belirlenecek."

Ayrıntılar birazdan...