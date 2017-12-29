AKP'li eski vekile tahliye

FETÖ’den yargılanan ve BYLOCK kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski AKP Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye edildi.

FETÖ’den yargılanan ve BYLOCK kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski AKP Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye edildi.

Revizyon gazetesinden Hakan Korkmaz’ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock’a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” demişti.