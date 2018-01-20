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20.01.2018 14:55

AKP'li Düzce Belediyesi'nden skandal billboard: Erdoğan'ı...

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AKP'li Düzce Belediyesi'nden skandal billboard: Erdoğan'ı...
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:"Düzce Belediye Başkanı, Erdoğan'ı ümmetin lideri ilan etti."

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Düzce sokaklarındaki bilbordlara ‘ümmetin lideri’ afişleri astı. AKP’li Belediye Başkanının, HZ Peygamber ile Erdoğan’ı bir tutan afişlerine tepki gösteren Tanal, “AKP’li Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Peygamberimiz HZ Muhammed yerine ümmetin lideri ilan etti. Üstelik bunu bilbordlarla tüm Düzce’ye duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkıp da itiraz etmedi” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Düzce sokaklarındaki bir skandalı ortaya çıkardı. AKP’li Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için afişler hazırlatıp, Düzce’nin bilboardlarını donattı. Asıl tepki çeken ise bilbordların içeriği oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’ye geldiği için ona jest yapmak isteyen AKP’li Belediye Başkanı ipin ucunu kaçırdı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bilboardlara Erdoğan’ın resmini koyarak, Ümmetin lideri yazdırdı. Tanal, skandal billboard yazılarına ilişkin şunları söyledi:

“AKP’li Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Peygamberimiz HZ Muhammed yerine ümmetin lideri ilan etti. Üstelik bunu bilboardlarla tüm Düzce’ye duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkıp da itiraz etmedi. 2014 yılında AKP Düzce Milletvekili Fevai Aslan da Düzce'de yaptığı bir konuşmada, Erdoğan için “Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan lider" demişti. Bu sözden sonra Milletvekilliği listesinde ve AKP MKYK yedek listesinde her defasında kendine yer bulmuştur. Lidere övgüyü fazla abartan AKP’liler dini değerlerimize zarar veriyor. Bu sözün Türkiye gündemine düşmesine rağmen, Fevai Arslan yanlış ifade ettiğine dair bir açıklama yapmamıştı. Anayasa üzerine yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etmedi. ”Saçmalamayın, ben bir faniyim, ben kim peygamberlik kim” diyemedi. Düzce’den sorumlu bir milletvekili olarak, Düzce’nin bu tarz skandallarla anılmasından son derece rahatsızım. Şimdi de AKP’li Belediye Başkanı Dursun Ay, Fevai’nin izinden ilerliyor. Düzceli hizmet bekliyor, ancak yöneticiler Düzcelileri ihmal ediyor.”

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