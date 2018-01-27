AKP'li Burhan Kuzu: ÖSO, yerli ve milli bir kuvvet

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP tarafından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve "ÖSO, Suriye'de tamamen yerli ve milli bir milis kuvvet" dedi.

CHP'den bazı vekiller, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan ÖSO'yu 'El Kaide'nin devamı olduğu' gerekçesi ile eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'den bu eleştirilere sert yanıtlar geldi.

Kuzu da, Erdoğan'ın en son olarak "Ulan ahlaksızlar" ifadelerini kullandığı CHP'li vekillere sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi:

"CHP’den skandal açıklama: ”Özgür Suriye Ordusu El Kaidenin uzantısı." Oysa,ÖSO Suriye’de tamamen yerli ve milli bir milis kuvvet. CHP’nin maksadı, Afrin operasyonunda El Kaide gibi terör örgütüyle iş birliği içinde olduğunu göstererek itibarsızlaştırmak. Bu millet bu yalana inanmaz."