AKP'li belediyeler cemaatlere çalışmaya devam ediyor

AKP'li Elazığ Belediyesi tarikat ve cemaatlerle ilgili yapacağı etkinlikleri belediyeye ait site ve şehrin billboardlarında reklamlarını yapmaya devam ediyor.

EVREN DEMİRDAŞ - Milli ve resmi bayramlara katılmayan AKP'li belediyeler tarikat ve cemaatler için yapılan etkinliklerde belediyelerin tüm imkânlarını kullanmaya devam ediyor.

AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından ''Aziz Şehrin Aziz Şahsiyetleri' programları adıyla Nakşibendi lideri Seyda Molla Hayrettin Tanrıkulu'nun Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde anılacağı duyurusunu yaptı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan duyuruda,''Elazığ Belediyesi tarafından şehrin manevi şahsiyetlerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Aziz Şehrin Aziz Şahsiyetleri’ programlarının sekizincisi yaşayan manevi dinamiklerimizden Seyda Molla Hayrettin Efendi adına yapılacak'' şeklinde belediyeye ait siteden duyuruldu.