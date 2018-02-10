AKP'li belediyede 2 milyon TL’lik yolsuzluk

Sayıştay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığı incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda toplu ulaşım hizmetlerinin ihale edildiği ANTKART’ın sözleşmeye uymayarak belediye adına açılması gereken hesabı kendi adına açtığı ortaya çıktı.

ANTKART, ulaşım gelirlerini belediyeye uzun süre göndermezken, belediye buna rağmen sözleşmeyi feshetmedi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ANTKART AŞ arasında 4 Haziran 2014’te akıllı kart ile kullan-at bilet ve toplu taşıma işi kapsamında anlaşma imzaladı. Sayıştay’ın yaptığı incelemeler sonucunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, belediyeyi 1 milyon 966 bin 815 TL’lik zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Şartlarına uyulmayan sözleşme yıllar boyunca feshedilmedi

gunebakis.com.tr’de yer alan habere göre, belediye ile toplu taşıma işinin ihale edildiği ANTKART arasında imzalanan sözleşmeye göre, gelirin belediye adına açılacak hesapta toplanması ve her 20 günde bir ödeme yapılması gerekiyordu. Fakat ANTKART, sözleşmeye uymayarak kendi adına hesap açtı. Açılan hesap yıllar boyunca kullanıldı.

Tek hesap açılması gerekirken iki ayrı hesap açan ANTKART bir süreden sonra belediyeye para göndermemeye başladı. İkinci hesapta toplanan paraların ne olduğu ise anlaşılamadı. Ayrıca ANTKART’ın, bilet gelirinin toplandığı banka hesabından 531 bin TL promosyon aldığı ortaya çıktı.

Belediyede denetim yapan Sayıştay denetçileri, belediye yetkililerinin, halkın bilet için ödemiş olduğu paraların zamanında belediyeye aktarılmamasına rağmen yüklenici firma ile sözleşmeyi 15 ay boyunca iptal etmediğini kaydetti.

Sayıştay, belediye yetkililerinden savunma isterken verilen savunmalarından ardından işlem başlatılacağı ve konunun Cumhuriyet Savcılığı’na intikal edeceği öğrenildi.(sendika.org)