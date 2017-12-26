  • BIST 112.007
  • Altın 157,100
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
26.12.2017 23:10

AKP'li Belde Başkanı hilafet ilan etti!

»
AKP'li Belde Başkanı hilafet ilan etti!
Çınarcık'a bağlı Teşvikiye Beldesinin AKP’li Belde Başkanı Bülent Gültekin, hilafetin geldiğini duyurdu.

BİRGÜN - Yalova’nın Çınarcık İlçesine bağlı Teşvikiye Beldesinin AKP’li Belde Başkanı Bülent Gültekin,sosyal medyadan hilafetin geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinden bir afişi sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Başkan, “Vallahi dil ile haykırılmasa da hilafet gelmiştir arkadaş” dedi.

Yalova’dan yayın yapan Revizyon gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Korkmaz’ın sorularını yanıtlayan AKP’li Başkan Bülent Gültekin şöyle konuştu:

“Hilafet konusundaki düşüncem yani bir Müslüman olarak yıllar önce okuduğum bir hadisten kaynaklanıyor. Üç gün halifesiz yaşamanın bir Müslüman için uygun olmadığı caiz olmadığını hatta bunu araştırdığımda peygamberimizin ölümünden üç gün sonra halife seçimi yapılmış. Bu önemli bir şey. Bu konudaki düşüncem eskiden olduğu gibi yine aynı. Hak er geç batılı yenecektir. Bir lider, bir önder topluluk gelecektir, ben onun mesajını vermek istedim.”

“Hilafet gelmeli midir sizce? Bu paylaşımdan kastınız bu mudur?” sorusunu AKP’li Başkan Bülent Gültekin şöyle cevapladı:

“Tabi tabi ben bunu kastettim yani Cumhurbaşkanımızın bir sonraki ziyareti yanlış hatırlamıyorsam Çad’a olacak. Aynı görüntüyü de muhtemelen orada da göreceğiz. Ben İslam dünyasının bir bütün olarak Türkiye’yi önder olarak seçtiğine inanıyorum. Yani bu şahıs olarak değil. Hilafet yakıştırılmıştır, bu giderek artacaktır, benim düşüncem budur. Ben bu konuda yaptığım paylaşımın çok da sakıncalı olduğunu düşünmüyorum.”

Gültekin'in paylaşımı şöyle:

akp-li-baskan-hilafet-ilan-etti-405833-1.jpg

Yaklaşık 5 ay önce AKP teşkilatlarında değişim kapsamında Yalova İl Yönetimi tarafından atanan ve Teşvikiye Belde Belediye Başkanı olan Bülent Gültekin, mazbatasını İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak‘ın elinden almıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li yönetici: "Cumhurbaşkanımız Allah tarafından gönderildi"26 Aralık 2017 Salı 16:49
  • Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı hakkında karar26 Aralık 2017 Salı 16:28
  • CHP, felsefe öğretmeninin skandal paylaşımlarını Meclis'e taşıdı26 Aralık 2017 Salı 16:27
  • Yusuf Halaçoğlu uyardı: Bu yasayla büyük bir kaos doğacaktır26 Aralık 2017 Salı 16:22
  • "AKP'li olmayan herkes potansiyel suçlu" 26 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar26 Aralık 2017 Salı 15:23
  • AKP’den Abdullah Gül'e bir tepki daha26 Aralık 2017 Salı 15:17
  • MHP'li Ruhsar Demirel'in acı günü26 Aralık 2017 Salı 14:56
  • CHP'li Ağbaba'dan Hitler ve Mussolini benzetmesi26 Aralık 2017 Salı 14:24
  • CHP'den Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu26 Aralık 2017 Salı 13:56
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti