AKP'li başkana yolsuzluk şoku

AKP, Arap yatırımcıları dolandırmakla suçlanan belediye başkanını ihraç etmeye hazırlanıyor. Yalova’nın Çınarcık İlçesine bağlı Teşvikiye Belde Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Meydan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Yalova’nın yerel gazetesi Revizyon’dan Hakan Korkmaz’ın haberine göre, AKP Yalova İl Yönetim Kurulu, yapılan şikayetler ve Genel Merkez’den gelen talep üzerine Teşvikiye Belde Belediye Başkanı Ahmet Meydan’ı, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.

İhraç talebiyle disiplin kurulu’na sevk edilen AKP’li Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan’ın, Kum Plaj A Tipi Mesire Yeri Projesiyle ilgili Arap yatırımcıların “dolandırıldık”iddiasıyla Genel Merkeze yaptıkları şikayet üzerine düğmeye basıldığı edinilen bilgiler arasında.