AKP'li başkan TTB'den istifa etti

İzmit Belediye Başkanı Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarının, vatanını, milletini, değerlerini seven hekimleri üzdüğünü belirterek TTB'den istifa ettiğini açıkladı
İzmit Belediye Başkanı Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarının, vatanını, milletini, değerlerini seven hekimleri üzdüğünü belirterek TTB'den istifa ettiğini açıkladı
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