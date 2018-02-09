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09.02.2018 15:45

AKP'li başkan TTB'den istifa etti

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AKP'li başkan TTB'den istifa etti
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeliğinden istifa etti.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarının, vatanını, milletini, değerlerini seven hekimleri üzdüğünü belirterek TTB'den istifa ettiğini açıkladı
 

 

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