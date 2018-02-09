AKP'li başkan istifa etmişti; yeniden atandı

AKP eski Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, görevden ayrıldıktan yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Aydın İl Başkanlığı’na atandı.

Geçen 10 Kasım’da, Cumhurbaşkanı tarafından AKP Aydın İl Başkanı olarak atanan 22’nci ve 23’üncü dönem Milletvekili Ahmet Ertürk’ün, 3’üncü ayını doldurmadan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Nedim Kaplan, Mehmet Arkun, Ömer Özmen ve Cengiz Altıntaş Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara'ya çağrıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Ömer Özmen, yaklaşık 3 ay önce bıraktığı görevine yeniden atandı.