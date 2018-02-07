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07.02.2018 14:25

AKP'den yüzde 10 seçim barajı ile ilgili flaş açıklama

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AKP'den yüzde 10 seçim barajı ile ilgili flaş açıklama
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı AKP - MHP arasındaki ittifak çalışmalarına ilişkin olarak, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" dedi. Yazıcı seçim barajı ile ilgili de çok önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yazıcı AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, seçim barajının konuşulmadığını belirtti, "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" dedi. Yazıcı, ittifak konusunda her siyasi kuruma kapılarının açık olduğunu da söyledi.

Yazıcı'nın açıklamaları:

Muhalefet partisi sayın Genel Başkanı saçmalıyor. Afrin operasyonu dolayısıyla sayın Başbakanımız 22 Ocak'ta kendilerini davet ettiler ve bilgilendirdiler. Afrin operasyonunun hedeflerini kendileri ile paylaştılar. O da toplantıdan çıkışta bilgilendirmeden memnun olduğunun altınız çizdi. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi, bir süre sonra 'Afrin'e girmesinler'. Bizim güvenlik konularımızı belirleyen bir sürü kurum var. İş olsun diye, Türk ordusu, devleti, hükümeti bir operasyon içinde değil. Terörist unsurlar orada kalsın demenin bir mantığı yok. Türkiye bunları takip ediyor, bunlarla mücadede ediyor. 

ABD'NİN TUTUMU

Amerika anlamazlıktan geliyor. Anlıyor da anlamazmış gibi gözüküyor. Türkiye'nin kaygılarını çok iyi anlamaları gerekir. Suriye'de olup bitenlerin Türkiye için tehdit içermesinden  ABD'nin davranışlarının yardımcı olduğu olgusunu da ciddi şekilde ele alması gerekiyor. Birkaç gün önce PKK'nın Kandil'den unsurlarının YPG'ye yardım yapmak üzere kaydığına ilişkin yayınlar var, veriler var. Bunlar olup biterken ABD'nin PYD/YPG'yi silahlandırması, olağanüstü ölçekte, hedefi, amacı anlaşılır değil. 

ABD'YE 'YPG DAVASI' HAZIRLIĞI

Bütün mekanizmaların işlerlik kazanabilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin oluşturacağı tavra bağlı. Güvenlik Konseyi üyelerinin, işte YPG/PYD'nin Moskova'da ofisleri var. Amerika tanımıyor terör örgütü olarak. Çin tanımıyor, Fransa öyle böyle. Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir. Bosna Hersek'te insanlık suçu işleyenler nasıl yargılandı? Prosedürler devreye girebilir, ama bu mekanizmaları işletmek lazım. Türkiye bu konuda bir çalışma yapıyor. Madem ki bu konuda mekanizmalar var, onları nasıl işler hale getirebiliriz, bu konuda çalışma var. 

AK PARTİ-MHP İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak.

"YÜZDE 10 BARAJI KORUNACAK"

Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini zorlaştırmamak için tek mühür olabilir. Katkı verebilecek olan her siyasi kuruma kapımız açık. 

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