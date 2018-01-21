AKP'den medyaya 15 maddelik 'Afrin' listesi

Başbakan Binali Yıldırım medya temsilcileriyle İstanbul’da buluştu ve 15 maddelik bir "dikkat edilecekler" listesi sundu.

Afrin'de başlayan operasyon sonrası Başbakan Binali Yıldırım, bugün medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, medyanın operasyona ilişkin haberlerinde "milli menfaatleri ön plana koyması gerektiğini" söylerken, medyandan beklentilerini şöyle sıraladı:

- Haber ve yorumlarda bu harekatın tamamen terör örgütlerine yönelik olduğu ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlayıp sivil halkı koruduğunun ön plana çıkarılması

- Yabancı haber kaynaklarının özellikle PKK, PYD, YPG, DEAŞ kaynakları üzerinden Türkiye aleyhine yapacağı haberler konusunda dikkatli olunması (Başbakan buna örnek olarak, sosyal medyada geçmiş dönemde Musul’da olan bir fotoğrafın sanki Afrin’de olmuş gibi paylaşıldığını gösterdi)

- Uluslar arası haber kaynaklarının Türkiye aleyhine yapacağı haberleri yansıtırken Türkiye’nin milli menfaatlerinin gözetilmesi

- Siviller yönelik saldırı olduğuna dair bilgi kirliliği yaratan ve teyit edilemeyen görüntü ve açıklamalara itibar edilmemesi, sivillere zarar verilmemesi konusunda silahlı kuvvetlerin gösterdiği hassasiyetin hatırlatılması



- TSK’nın Afrin’de yaptığı operasyon sadece PKK/PYD’ye yönelik değil DEAŞ’a yönelik olduğunun da ön plana çıkarılması

- Özellikle görsel medyada sıcak çatışma bölgesine girerek askerlerin can güvenliğinin ateşe atılmaması

- Operasyonun Türkiye’nin yerli ve milli silah üretimi ve kabiliyetiyle olduğunun hatırlatılması

- Mehmetçiğin can güvenliğini tehlikeye sokacak görsellere yer verilmemesi, TSK’nın taktik bilgilerinin paylaşılmaması

- Karşı taraf adına istihbari bilgi içeren detaylara girilmemesi

- Yurt içinde PKK ve uzantılı siyasi oluşumların Afrin operasyonuna karşı düzenleyeceği eylemler ve açıklamaların ön plana çıkarılmaması

- Olası şehit haberleri verilirken titiz davranılması

- Yabancı basında yapılan operasyon haberlerinin ulusal basına aynen taşınmaması (Binali Yıldırım bu konuda PYD/YPG’nin yabancı basınla temasının çok fazla olduğunu başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere deformasyon kabiliyeti olduğunu hatırlattı)

- Bu operasyona karşı PKK ve PYD’nin TSK’yı "işgalci" gösterme gayreti olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bilgisi ve tecrübesi olan insanlardan görüş alınabilir” dedi. Yıldırım konuya dair Türkiye’ye karşı olumsuz algı yaratacak kişilerden görüş alınmamasını önerdi.

- PKK/PYD’nin moralini yükseltecek haberler yapılmaması gerektiğini önerdi.

- Operasyon süresince kamuoyunu bilgilendirmek için hem hükümetin hem AKP’nin görevlendirmiş olduğu Bekir Bozdağ ve Mahir Ünal’la her türlü kanaldan temas kurularak basının doğru bilgiye ulaşması gerektiğini vurguladı.