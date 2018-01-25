  • BIST 119.648
  • Altın 163,275
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
25.01.2018 10:00

AKP’den İzmir’e yatırım cezası

»
AKP’den İzmir’e yatırım cezası
AKP’nin İzmir’e uyguladığı yatırımsızlık politikası, akademik bir raporla tescillendi.

AKP hükümetinin İzmir’e yönelik “yatırım cezası” üniversite tarafından belgelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni “Yerel Kalkınmanın Odağında Mali Yönetim Stratejisi” başlığıyla inceleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen, hazırladığı akademik raporda, son 12 yılda hükümetin 9.9 milyar, yerel yönetimin ise 11.9 milyar lira kente yaptığını ortaya koydu.

Mali özerkliği sağlayacak sürdürülebilir bir mali yapı oluşturan, uluslararası denetime ve derecelendirmeye açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, mali itibarını “kaldıraç gibi” kullanarak İzmir’in de varlık değerini yükselttiğine dikkat çekildi.

Sadece yüzde 2

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Türkiye’deki verginin yüzde 10.6’sının İzmir’den toplandığı kaydedilen raporda, buna rağmen hükümetin yaptığı toplam yatırımın yalnızca yüzde 2’sinin kente geri döndüğü vurgulandı.Raporda, “Yaratılan yeni kapasitelerle İzmir’in gayri safi hasılası ve Büyükşehir Belediyesi’nin gelirleri artarak sürdürülebilir bir büyüme sürecine girilmiştir. Önümüzdeki yıllarda İzmir ekonomisinin daha hızla büyüyeceği ve diğer büyük kentlerden farklılaşacağı görülebilir. Yaşam kalitesini artıran yatırımlar; turizmi, tanıtım ve pazarlamayı, kırsal kalkınmayı sağlayan stratejiler sonucunda İzmir’de, diğer yerel yönetimlere esin kaynağı olabilecek bir yerelde kalkınma modeli yaratılmıştır” dendi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulundu24 Ocak 2018 Çarşamba 21:18
  • Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı24 Ocak 2018 Çarşamba 20:41
  • 10 yılda biriktirdiği 45 bin lirayı toprağa gömdü24 Ocak 2018 Çarşamba 20:16
  • Köylülerin isyanı: Devlet, ayısına sahip çıksın!24 Ocak 2018 Çarşamba 18:28
  • Arap turistler Ordu'dan ev alıyor24 Ocak 2018 Çarşamba 17:18
  • Sürekli şiddet gördüğü kocasını öldürüp...24 Ocak 2018 Çarşamba 16:48
  • Jandarma er, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı24 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
  • Salman, Yalovaspor tribün gruplarıyla buluştu24 Ocak 2018 Çarşamba 14:15
  • "Cumhuriyet yaşadıkça Uğur Mumcu’lar hep yaşayacak"24 Ocak 2018 Çarşamba 14:12
  • Tereddüt filmi ÇSM'deydi24 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti