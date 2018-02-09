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09.02.2018 15:40

AKP'den istifa eden Temurci'nin yerine bakın kim geliyor...

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AKP'den istifa eden Temurci'nin yerine bakın kim geliyor...
AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Selim Temurci'nin yerine bu göreve Bayram Şenocak'ın getirileceği öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre,  AKP’de bugün istifasını açıklayarak görevden ayrılan Selim Temurci’nin yerine Bayram Şenocak’ın bu göreve getirileceği öğrenildi. Partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Temurci’nin yerine göreve gelecek isimse MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Bayram Şenocak oldu.

Bayram Şenocak kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin bugün, “Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İl Başkanlığı görevinden onurla ayrılıyorum” diyerek istifa etmesinin ardından görevi kimin devralacağı sorusunun yanıtı Bayram Şenocak oldu. Daha önce AK Parti İstanbul örgütünde farklı görevlerde yer alan Şenocak Avcılar İlçe Başkanlığı da yapmıştı. 

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