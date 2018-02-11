AKP'den 'Afrin'de savaş şart' diyen CHP'li Başkan'a teşekkür

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu’na, Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren mesajından dolayı teşekkür etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan berber ve kuaför esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kemalpaşa Belediyesi Yeni Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Kemalpaşa Belediye Başkanı AKP'li Arif Uğurlu, AKP İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve AKP ilçe yöneticileri de katıldı.

CHP'li Kocaoğlu: "Afrin'de savaş kaçınılmazdır, şarttır"

Toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Birçok bölge ele geçirildikçe karşı tarafta ciddi bir panik havası yaşanıyor. Bu nedenle farklı eylemler söz konusu oluyor. Hem Atak helikopterimiz hem de bölgede bulunan komandolarımız çok ciddi bir çarpışma içerisinde oldular. Göğüs göğüse yaşanan çarpışma sonrasında toplamda 11 şehidimiz var, ikisi de İzmir’de. Her ikisini de İzmir’de son yolculuklarına uğurlayacağız. İzmirliler Afrin operasyonunun arkasında, Mehmetçiğinin arkasında olduğunu göstererek, iki şehidimizi hep birlikte son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi. İzmirli şehitlerin evlerini ziyaret ettiklerini ve şehit ailelerinin metanetini koruduğunu gördüklerini belirten Hamza Dağ, ailelerin operasyonun ciddi anlamda devam etmesini istediklerini aktardı. Vatandaşlarda böyle bir kararlılığı gördükleri sürece bu meseleyi neticelendireceklerini söyleyen Dağ, Afrin’de huzur ve istikrar ortamını en kısa sürede sağlayacaklarını söyledi.

'MACERA OLSUN DİYE DEĞİL'

Afrin operasyonunun bir macera arayışıyla yapmak için ortaya çıkmış bir operasyon olmadığını kaydeden Hamza Dağ, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere bakanların burada yapılan hadisenin Suriye’de oluşturulmak istenen terör devletinin ve oraya verilen 5 bin tır silah ile 2 bin uçak dolusu silahın kime verileceğini ısrarla sormasına rağmen muhattaplar bu konuda cevap vermedi. Bu silahlar ne olacak? O silahların Ürdün’e dönecek hali yok. O silahların 911 kilometre sınırı olan ancak Türkiye’ye dönük olabileceğini herkesin görmesi lazım. Görüyoruz ki kendi sınırlarımızda şuanda yaşanan huzur ve istikrarın devamını sağlamak için bu operasyonun yapılması gerekiyordu."

Bu operasyonlar yapılırken CHP’nin beşe bölündüğünü gördüklerini söyleyen Hamza Dağ, buna kendilerinin şaşırdıklarını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "PKK/PYD terör örgütüdür" ifadesini hatırlatan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 'PKK/ PYD’ye terör örgütü diyemem çünkü bende istihbarat yok' dedi. Böke kurultayda en fazla oy olan ikinci kişi oluyor. Hem İzmir milletvekili olarak, vatanını, milletini, dini, bayrağını bilen İzmir’in milletvekili olarak açıkçası böyle bir ifadede bulundu ve en çok oy alan ikinci kişi oldu."

Açıklamasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını hedef alan Hamza Dağ, paylaşımlar için "Bırakın bir siyasi partide olmayı yaptığı paylaşımlar neredeyse bir terör örgütünün temsilcisi gibi" ifadelerini kullandı.

KOCAOĞLU'NA TEBRİK

Hamza Dağ, CHP’ye yönelik eleştirilerinin arasına bir de tebrik ekledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu’nun dün sosyal medya hesabından yaptığı "Emperyalizm güçleri, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi için Ortadoğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır" paylaşımını hatırlatan Dağ, Başkan Kocaoğlu’na teşekkür etti. Yerli ve milli duruştan dolayı Kocaoğlu’nu tebrik ettiğini vurgulayan Dağ, bunun ulusal bir konu olduğunu ve tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini söyledi. Dağ, "Bazı konularda belediyeyi eleştiriyoruz, mesela trafik konusunda eleştirmeye devam edeceğiz. 7 belediyemize de hizmet ediyoruz diyerek açtıkları, yardıkları yollarla çamur siyaseti yapsalar da özellikle bu milli ve yerli meselede duruşundan dolayı ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu artar. Ama biz yerelde yapılan eksiklikleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.