AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum

AKP'de 3 yıldır İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten Selim Temurci dün gece 'genel merkezden aranarak' görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP'de istifa depremi: Dün gece genel merkezden arandım... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Selim Temurci'nin istifası hakkında , "Sıradaki... Korkunun ecele faydası yok! Kesin bilgi yayabilirsiniz :)" notunu paylaştı.
AKP'den istifa eden Temurci'nin yerine bakın kim geliyor... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıradaki... Korkunun ecele faydası yok! Kesin bilgi yayabilirsiniz :) pic.twitter.com/p3FeFMGKVy— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 9 Şubat 2018
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