AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Erdoğan operasyonu kapsamında görevden alınmıştı.

AKP'de 3 yıldır İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten Selim Temurci dün gece 'genel merkezden aranarak' görevinden istifa ettiğini açıkladı.



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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Selim Temurci'nin istifası hakkında , "Sıradaki... Korkunun ecele faydası yok! Kesin bilgi yayabilirsiniz :)" notunu paylaştı.



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