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09.02.2018 19:50

AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum

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AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum
AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Erdoğan operasyonu kapsamında görevden alınmıştı.

AKP'de 3 yıldır İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten Selim Temurci dün gece 'genel merkezden aranarak' görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP'de istifa depremi: Dün gece genel merkezden arandım... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Selim Temurci'nin istifası hakkında , "Sıradaki... Korkunun ecele faydası yok! Kesin bilgi yayabilirsiniz :)" notunu paylaştı.

 AKP'den istifa eden Temurci'nin yerine bakın kim geliyor... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

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