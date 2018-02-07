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07.02.2018 18:30

AKP'de peş peşe istifalar... Çorum'da sular durulmuyor

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AKP'de peş peşe istifalar... Çorum'da sular durulmuyor
Çorum’da AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifasının peşinden belediyede istifalar devam ediyor.

AKP Belediye Meclis Grubu’nda bazı meclis üyelerinin istifalarının değerlendirileceği parti yönetimi tarafından daha önce açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özler ile Lütfi Karakuş istifa etti. Ayrıca Zeki Gül’ün Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle boşalan meclis üyeliğine yedekten üye geldi.

Odatv'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre,  istifalar ve Zeki Gül’den boşalan meclis üyeliklerine yedek listeden Enver Yılmaz, Faruk Savaş ve Fatma Geniş asil meclis üyesi olarak geliyor.

GİTMEZ DENİLENLERDİ GİTTİ

Öte yandan Eski AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile bazı medya grupları arasında kriz yaratılmasına neden olan ve Külcü hakkında eleştirel haberlerin çıkmasında büyük payları olan o iki isimde gitti. Kimi yerel basın kuruluşlarına kafalarına göre reklam veren ve reklamlarını kesen o iki ismde alındı.

AKP’li Belediye Başkanı Zeki Gül, özel kalem müdürü Murat Erdem’i ve Belediye Basın Birimi Sorumlusu Salih Karslıoğlu’nu görevlerinden aldı. 

AKP’li Belediye Başkanı Zeki Gül’ün göreve başlamasının ardından ilk değişiklik Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın Birimi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, istifası alınan Muzaffer Külcü’nün 9 yıldır Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Murat Erdem’in yerine Kent Arşivi Sorumlusu İrfan Yiğit getirildi.

Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamayı müteakiben Belediye Basın Birimi Sorumlusu Salih Karslıoğlu’nun da görevinden ayrıldığı öğrenildi. Karslıoğlu'nun Buhara Kültür Merkezi’nde çalışması bekleniyor.

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