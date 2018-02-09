AKP Sözcüsü Ünal'dan 'Saadet Partisi ile ittifak' açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ünal yüzde 10 seçim barajının korunacağını ve Karamollaoğlu ile görüşmelerinde ittifak konusunun geçmediğini açıkladı. Ünal, bunların dışında 400 IŞİD militanının PYD tarafından serbest bırakıldığını iddia etti.

Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK'nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.

"400 DEAŞ'LI PYD TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI"

CHP'nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye'nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka'da PYD ile DEAŞ'ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor'da 400 DEAŞ'lının PYD'nin serbest bırakıtığı, Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın tezini de çürüten bir ifade.

Yezidi halkının büyük çoğunluğunun örgüt saflarına katılmayı kabul etmediği, baskıya dayanamayanların da bölgeden kaçtıkları teyit edilmiş.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI

Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.

"YEREL SEÇİM TEK ZARF VE TEK PUSULAYLA YAPILACAK"

Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz.

Bugün aynı şekilde İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı sayın Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni İl Başkanımız sayın Bayram Şenocak Bey'e de muvaffakiyetler diliyoruz. Şu ana kadar 42 il ve 835 ilçede kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük Kongre de 12 Eylül 2018'de düşünüyoruz.

SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞME

Nezaket ziyareti ve Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu toplantı oldu.

İttifak zeminini oluşturacak bir konu konuşulmadı.

AB VİZE SERBESTİSİ

Bu teklif rutin dışı bir teklif değil.

Önümüzdeki günlerde de TBMM'ye gelmesini istediğimiz bir düzenleme yok.