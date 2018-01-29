AKP Sözcüsü Ünal'dan CHP'ye: "ÖSO'dan ne istiyorsunuz?"

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ünal, "Afrin harekatında 10. günümde Harekat başarılı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelmesinin ardından saat 19.10'da başladı. Toplantının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Afrin harekatında 10. gününde Harekat başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bölge gerçek sahiplerine bırakılacak. Harekata ilişkin bir şey söylemeyen CHP ÖSO'ya çirkin ifadeler kullanmaktadır. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? İtibarsızlaştırma hareketinizin amacı nedir? PYD'li arkadaşlarımız dediğinizi biliyoruz. Meşru hükümet, seçilmiş Cumhurbaşkanı milletten aldığı yetki ile karar veriyor. Dolayısıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı kararını alan siyasi iradedir. CHP, Cumhurbaşkanı, TSK'yı ayrıştırıyor, ağza alınmak için şeyler söylüyor. Terör sevicidir. CHP'de çoklu kişilik bozukluğu vardır. CHP'nin Mustafa Kemal'le ilgisi kalmamıştır."

CHP Türkiye karşıtı odakların merkeszi oldu. Recep Tayyip Erdoğan bugün aldığı karar ve risklerle Türkiye'nin kendine yüklediği misyonu tamamlamaktadır. Tarih onları da bizi de yazacak. Çirkin ifadelerini kendilerine iade ediyorum."