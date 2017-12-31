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31.12.2017 14:05

AKP MKYK'da 'süreç' eleştirisi

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AKP MKYK'da 'süreç' eleştirisi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan AKP MKYK’da, ‘sivillere dokunulmazlık’ getiren KHK düzenlemesi tartışıldı.

EMİNE KAPLAN - CUMHURİYET - Bazı MKYK üyeleri “Bu konuda da öncesinde vatandaşa anlatılsaydı, bu tip yanlış anlamalar ortaya çıkmayabilirdi” görüşünü getirdi.

Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün toplanan AKP MKYK’de, ‘sivillere dokunulmazlık’ getiren KHK düzenlemesi tartışıldı.

İç ve dış gelişmelerin değerlendirildiği 3 saat süren toplantıda, son KHK ile getirilen 15 Temmuz ve devamında darbe girişimi ve terör eylemlerinin önlenmesinde yer alan sivillere ceza muafiyeti getirilmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin tartışmalar ele alındı. Aynı düzenlemenin daha önce kamu görevlilerine getirildiği, ancak muhalefet partilerinin buna hiç tepki göstermediği dile getirilen toplantıda, söz konusu düzenlemenin 15-16 Temmuz’u kapsadığı dile getirildi. Erdoğan’ın da “Afrika seyahatim sırasında gazetecilere gerekli açıklamayı yaptım. Kimin ne dediği önemli değil. Biz milletimize işin doğrusunu anlatalım” dediği öğrenildi.

Bazı MKYK üyeleri “Bu konuda da öncesinde vatandaşa anlatılsaydı, bu tip yanlış anlamalar ortaya çıkmayabilirdi” görüşünü getirdi. AKP yöneticileri, uygulamada bir sıkıntı olması halinde gerek duyulursa yalnızca tarih koymaya yönelik bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Toplantıda, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerde bundan sonra kapsamın ‘OHAL’in gerektirdiği durumlar ve terörle mücadele’ düzenlemeleri ile sınırlı tutulması yönünde görüş oluştuğu öğrenildi.

Toplantıda, ‘Mor Beyin’ adlı yazılımla ByLock kullanıcısı gibi göründükleri için kamudan atılan kişilerin görevlerine iadesiyle ilgili en kısa sürede bir KHK yayımlanacağı bilgisi verildi.

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