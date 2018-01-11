AKP-MHP ittifakından sonra bir parti daha desteğini açıkladı

AKP ve MHP arasındaki ittifaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Memnuniyet duyduğumuzu, bunu desteklediğimizi, bu işbirliğinin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum” dedi.

Destici, Saadet Partisi’nin de bu ittifaka katılmasını istediğini söyledi. Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Destici, “MHP ile AK Parti'nin bu birlikteliğinden, işbirliğinden, yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Biz BBP olarak Türk milliyetçilerinin, muhafazakarların, maneviyatçıların birlikteliğinden işbirliğinden memnuniyet duyduğumuzu, bunu desteklediğimizi, bu işbirliğinin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hatta bu birlikteliğe Saadet Partimizin de katılmasını da arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu birliktelikler, işbirlikleri daha müşahhas bir hale gelecektir” diye konuştu.

“BBP, bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ve AKP’yle iki kez görüştüklerini ifade eden Destici, şöyle devam etti: "Neticede biz BBP olarak başından beri seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini ve partilerin gayri yasal bir şekilde ittifak yapmak zorunda bırakılmamalarını, bunların önünün açılmasının seçimlerde işbirliği yapmasının ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olduğunu bu konuda BBP olarak gerekli adımları atacağımızı uzak durmayacağımızı açık ve net bir şekilde dile getirdik. MHP ile AK Partimizin bu birlikteliğinden, işbirliğinden, yakınlaşmasından en üst düzeyde memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. BBP bugüne kadar olduğu gibi bu birlikteliğin yanındadır ve bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edecektir.”

“BBP olarak Türkiye’deki klasik muhalefet anlayışının tersine biz bugüne kadar iktidarın ülke yararına olduğuna inandığımız ve doğru bulduğumuz politikalar varsa bunları açıkça destekledik. Bugün de aynı tarzda siyasetimize devam ediyoruz. Terörle mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Önümüzde önce Mecliste görüşülüp yasalaşacak bir uyum yasaları süreci var. Bizim tabi ki şu anda kanaatimiz var ama bu kanaatimizi kurullarımızı toplayıp bir karara çevirmiş değiliz. Cumhurbaşkanımız 2019 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklarsa partimizin yetkili organlarını istişare kurullarını yan kuruluşlarını toplarız ve bizdeki bu kanaati bir karara bağlayarak kamuoyuyla paylaşırız. Ancak bir kere daha ifade etmek istiyorum, ülkemizin iki köklü hareketinin, MHP ve AK Parti’nin Yenikapı’da başlayan 16 Nisan referandumunda bizim de içinde bulunduğumuz birlikteliğin devam ettirilerek 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliği ve ittifak yapmalarını çok olumlu bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Milliyetçi ve muhafazakar iki siyasi görüşün bir araya gelmesi ve ben inanıyorum ki BBP, SP gibi bu fikriyatın temsilcisi olan siyasi partilerin de katılımıyla inşallah bu blok daha güçlü ve Türkiye’deki bütün bu milliyetçi, muhafazakar, maneviyatçı kesimleri içine alacak hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak bir şekilde inkişaf edecek. Neticede de büyük birlik de kurulmuş olacak."

Abdullah Gül yorumu: Dışarıdan gazel okumak kolay

Son yayınlanan KHK’lara yönelik eleştirilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarındaki tansiyon yükselen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili de konuşan Destici, "Dışarıdan gazel okumak kolay ama içeride bu işlerin sıkıntıları oluyor. Biz de yaşıyoruz siyasi parti olarak. Sizin siyasi parti olarak kurullarınızın aldığı bir kararı, bir parti mensubunuz eski ya da yeni kamuoyu nezdinde sizinle konuşmadan kamuoyuyla paylaştığı zaman bu sıkıntı doğurur. Ben bununda bir sıkıntı doğurduğunu görüyorum. Siyasi parti mensubu olan kimselerin bunu dışarıda konuşmadan önce içeriden paylaşmasının daha doğru olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.