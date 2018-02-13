AKP - MHP ittifakında yeni gelişme

AKP - MHP ittifakında komisyon çalışmaları tamamlandı, yarın liderlere sunum yapılacak.

AKP - MHP ittifakında komisyon çalışmaları tamamlandı, yarın liderlere sunum yapılacak.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal şunları aktardı:

"İlk aşama tamamlandı. Eldeki veriler sunum yapılabilecek hale geldiğini gösteriyor. Yarın liderleer sunum yapılacak. Liderlerin buluşmasının perşembe günü olabileceği aktarılıyor."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "2 komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." demişti